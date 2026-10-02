Singurul polonez din fotbalul românesc a dat scorul exact pentru meciul de la Varșovia

Singurul polonez din fotbalul românesc a dat scorul exact pentru meciul de la Varșovia Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Polonia - România se joacă la Varșovia, diseară, de la ora 21:45, în runda a treia din Liga Națiunilor.

TAGS:
Kamil WiktorskiPoloniaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

După 1-2 în Suedia și 2-4, pe teren propriu, contra Bosniei, România va căuta primele puncte la Varșovia. Nici Polonia nu traversează o formă excelentă, după ce a remizat acasă cu Bosnia (0-0) și a pierdut în Suedia (1-3).

Polonezul Kamil Wiktorski, de la Șelimbăr: "Oamenii s-au bucurat mult când Hagi a fost anunțat selecționer"

Meciul de la Varșovia a fost prefațat și de Kamil Wiktorski (33 de ani), singurul fotbalist polonez aflat acum în România. Fundașul central joacă de șapte ani în țara noastră, iar în prezent este legitimat la CSC Șelimbăr, după experiențe la Dunărea Călărași, Gloria Buzău, CS Tunari și Ceahlăul.

Wiktorski a vorbit pe larg inclusiv despre numirea lui Gică Hagi la naționala României. În opinia polonezului, nu exista o variantă mai bună pentru această funcție.

"Cred că România are nevoie de timp pentru a descoperi noi talente și jucători care să ajungă la nivelul cerut de fotbalul internațional. De aceea a venit un antrenor precum Hagi, care se bucură de o încredere enormă din partea românilor și căruia i se va acorda mai mult timp pentru a construi o națională puternică pentru viitor. Cred că va dori să insufle curaj echipei și va pune un accent și mai mare pe dezvoltarea jucătorilor tineri. Acesta este mediul în care se simte cel mai bine și o trăsătură definitorie a sa ca antrenor.

Sincer, nu știu cine ar putea să știe mai bine decât Hagi. Când a preluat naționala, cu siguranță știa cu ce probleme va trebui să se confrunte și ce va trebui să schimbe. Oamenii s-au bucurat foarte mult când a fost anunțat ca selecționer. Nu pot decât să-i urez succes. Interesant este că, atunci când am jucat în Cupa României împotriva Farului, antrenat de Hagi, am câștigat cu 1–0 în tricoul Gloriei Buzău", a spus Wiktorski, în interviul pentru igol.pl.

Wiktorski: "România nu are jucători de aceeași clasă ca noi. Pronosticul meu e 2-1 pentru Polonia"

Ulterior, fundașul de la Șelimbăr a susținut că Polonia are un lot mai valoros decât România, însă a remarcat câțiva jucători importanți din tabăra tricolorilor, cum ar fi Radu Drăgușin sau Dennis Man.

"Cred că naționala României se remarcă prin jocul combinativ și printr-o abordare fără compromisuri. Împotriva Poloniei, fără îndoială că se va retrage puțin și va căuta mai mult atacurile rapide. Aș căuta șansele echipei noastre în apărarea lor, care poate fi vulnerabilă. Trebuie însă să fim extrem de atenți după pierderea mingii, deoarece tranziția lor de la apărare la atac poate fi fulgerătoare și foarte periculoasă.

Comparând cele două loturi, România nu are jucători de aceeași clasă ca noi. Radu Drăgușin poate reprezenta un pericol real la fazele fixe, la fel și Dennis Man, care a marcat împotriva Suediei. Are un dribling excelent, poate pătrunde spre centru și poate face diferența pe flancuri. Chiar dacă, în ansamblu, românilor le lipsesc jucători de talie mondială, acești doi fotbaliști pot cu siguranță să tragă echipa după ei în momentele dificile", a mai spus Wiktorski.

În final, Wiktorski a oferit și un pronostic pentru meciul de diseară: "În funcție de ce se va schimba în cele două naționale pe parcursul meciurilor următoare, în acest moment aș considera Polonia favorită. Pronosticul meu este 2–1 pentru Polonia. Cu siguranță va fi agitație în presă atât înainte, cât și după meci. Românii vor intra pe teren pe deplin determinați să obțină toate cele trei puncte".

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ULTIMELE STIRI
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"
Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, acum pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, acum pe VOYO SPORT 1
Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"
Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League



Recomandarile redactiei
Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"
Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"
Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!”
Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!”
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare”
Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare”
Scandal la revenirea în țară a Portugaliei, după conflictul Jorge Jesus - Cristiano Ronaldo! Val de jigniri, poliția a intervenit: "Ești o rușine!"
Scandal la revenirea în țară a Portugaliei, după conflictul Jorge Jesus - Cristiano Ronaldo! Val de jigniri, poliția a intervenit: "Ești o rușine!"
Alte subiecte de interes
Fotbalistul cu patru sezoane la Rangers, OUT de la echipa din România! ”Reziliere pe cale amiabilă”
Fotbalistul cu patru sezoane la Rangers, OUT de la echipa din România! ”Reziliere pe cale amiabilă”
Totul pentru promovare! Fundaș cu Glasgow Rangers în CV transferat de Adrian Mihalcea la Unirea Slobozia
Totul pentru promovare! Fundaș cu Glasgow Rangers în CV transferat de Adrian Mihalcea la Unirea Slobozia
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!