Singurul polonez din fotbalul românesc a dat scorul exact pentru meciul de la Varșovia

După 1-2 în Suedia și 2-4, pe teren propriu, contra Bosniei, România va căuta primele puncte la Varșovia. Nici Polonia nu traversează o formă excelentă, după ce a remizat acasă cu Bosnia (0-0) și a pierdut în Suedia (1-3).

Polonezul Kamil Wiktorski, de la Șelimbăr: "Oamenii s-au bucurat mult când Hagi a fost anunțat selecționer"

Meciul de la Varșovia a fost prefațat și de Kamil Wiktorski (33 de ani), singurul fotbalist polonez aflat acum în România. Fundașul central joacă de șapte ani în țara noastră, iar în prezent este legitimat la CSC Șelimbăr, după experiențe la Dunărea Călărași, Gloria Buzău, CS Tunari și Ceahlăul.

Wiktorski a vorbit pe larg inclusiv despre numirea lui Gică Hagi la naționala României. În opinia polonezului, nu exista o variantă mai bună pentru această funcție.

"Cred că România are nevoie de timp pentru a descoperi noi talente și jucători care să ajungă la nivelul cerut de fotbalul internațional. De aceea a venit un antrenor precum Hagi, care se bucură de o încredere enormă din partea românilor și căruia i se va acorda mai mult timp pentru a construi o națională puternică pentru viitor. Cred că va dori să insufle curaj echipei și va pune un accent și mai mare pe dezvoltarea jucătorilor tineri. Acesta este mediul în care se simte cel mai bine și o trăsătură definitorie a sa ca antrenor.

Sincer, nu știu cine ar putea să știe mai bine decât Hagi. Când a preluat naționala, cu siguranță știa cu ce probleme va trebui să se confrunte și ce va trebui să schimbe. Oamenii s-au bucurat foarte mult când a fost anunțat ca selecționer. Nu pot decât să-i urez succes. Interesant este că, atunci când am jucat în Cupa României împotriva Farului, antrenat de Hagi, am câștigat cu 1–0 în tricoul Gloriei Buzău", a spus Wiktorski, în interviul pentru igol.pl.