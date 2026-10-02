EXCLUSIV Atenție, Gică Hagi! Atacantul care a „rupt plasele” în SuperLiga a avertizat înainte de Polonia - România: „El este jucătorul cheie”

Atenție, Gică Hagi! Atacantul care a „rupt plasele” în SuperLiga a avertizat înainte de Polonia - România: „El este jucătorul cheie” Nationala
Iulian Stoica
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Kamil Bilinski a prefațat partida dintre Polonia și România.

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Gica HagiPoloniaRomaniaKamil Bilinski
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Kamil Bilinski, avertisment înainte de Polonia - România

Pentru echipa națională urmează partida cu Polonia, din etapa a 3-a din UEFA Nations League. În ziua partidei, Sport.ro a stat de vorbă cu Kamil Bilinski, atacant polonez care a fost legitimat la Dinamo.

Fostul internațional a recunoscut că urmărește cu atenție campionatul României, iar înainte de duelul din Liga Națiunilor și-a făcut temele și despre jocul echipei pregătite de Gică Hagi.

Pus să aleagă cel mai important jucător din lotul Poloniei, pe lângă Robert Lewandowski, Kamil Bilinski nu a stat pe gânduri și l-a numit pe Piotr Zielinski. Fostul atacant de la Dinamo a transmis că echipa națională se află într-o reconstrucție, iar cele trei puncte cu România sunt obligatorii.

„Sunt încântat de acest meci. Aceasta este echipa din țara mea. România este o națională pe care am urmărit-o mult timp. Mă bucur pentru jocul de astăzi. 

Bineînțeles, Piotr Zielinski este cel mai periculos, pe lângă Robert Lewandowski. El este jucătorul cheie. Este al doilea căpitan al echipei. Toată lumea îi știe calitatea. Când Lewandowski nu va juca, Zielinski va fi liderul echipei. Acum trebuie să construim o nouă echipă. Avem probleme în interior, am schimbat generația. Avem un nou selecționer a adus un alt stil de joc. Acum trebuie să construim o nouă echipă, de aceea rezultatele nu sunt atât de bune.

Da, pentru noi, ca echipă a Poloniei, avem probleme, dar lucrăm pentru primul loc, pentru că trebuie să revenim în Divizia A. Așa că avem nevoie de cele trei puncte împotriva României”, a declarat Kamil Bilinski pentru Sport.ro.

Kamil Bilinski, în perioada petrecută la Dinamo

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CV-ul lui Kamil Bilinski

Kamil Bilinski a făcut primii pași în fotbal la Slask Wroclaw, iar ulterior a mai fost legitimat la Gawin, Znicz Pruszkow, Górnik Polkowice, Wisla Plock și Zalgiris. Venirea în România s-a produs în iarna lui 2014, pentru Dinamo evoluând până în vara anului 2015. Wisla Plock, Riga, Podbeskidzie, Z. Sosnowiec și Goczalkowice sunt celelalte formații din CV-ul atacantului.

  • 51 de meciuri, 18 goluri și patru pase decisive a adunat atacantul la Dinamo
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