Ionuț Radu, OUT după gafa din Bosnia - România! Decizia luată de Gică Hagi

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Ionuț Radu, OUT după gafa din Bosnia - România

La golul trei înscris de către elevii lui Sergej Barbarez, Ionuț Radu a respins neinspirat o minge ușoară, iar Tabakovic a marcat pentru 1-3. Având în vedere că diferența de pe tabelă era de doar un gol, gafa portarului e catalogată drept decisivă în economia partidei.

Dacă la începutul campaniei era cert că Ionuț Radu este „numărul 1” din echipa națională, ultimele două meciuri ar fi schimbat percepția selecționerului. În lotul convocat se mai află Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.

La partida cu Polonia își va face apariția Otto Hindrich din primul minut. Portarul are evoluții solide chiar în campionatul polonez, Legia Varșovia având inclusiv oferte pentru acesta.