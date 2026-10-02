Ionuț Radu, OUT după gafa din Bosnia - România! Decizia luată de Gică Hagi

Ionuț Radu, OUT după gafa din Bosnia - România! Decizia luată de Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu nu va apăra în Bosnia - România.

TAGS:
Gica HagiIonut Raduotto hindrichEchipa Nationala
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Ionuț Radu, OUT după gafa din Bosnia - România

La golul trei înscris de către elevii lui Sergej Barbarez, Ionuț Radu a respins neinspirat o minge ușoară, iar Tabakovic a marcat pentru 1-3. Având în vedere că diferența de pe tabelă era de doar un gol, gafa portarului e catalogată drept decisivă în economia partidei.

Dacă la începutul campaniei era cert că Ionuț Radu este „numărul 1” din echipa națională, ultimele două meciuri ar fi schimbat percepția selecționerului. În lotul convocat se mai află Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.

La partida cu Polonia își va face apariția Otto Hindrich din primul minut. Portarul are evoluții solide chiar în campionatul polonez, Legia Varșovia având inclusiv oferte pentru acesta.

  • Otto hindrich
×
Otto Hindrich, portar la CFR Cluj / Foto IMAGO
Otto Hindrich 271221
Otto Hindrich, tot mai departe de România! Două super-puteri din Ungaria îl vor din vara acestui an! Cât sunt dispuse să ofere
Otto Hindrich
ÎNAPOI LA ARTICOL

Otto Hindrich, aproape de transferul carierei

Portarul are o perioadă de vis în campionatul Poloniei, iar forma sa ar putea cântări decisiv în duelul din Liga Națiunilor.

Jurnaliștii din Polonia au expus că mai multe cluburi importante din Germania și Italia sunt pe urmele jucătorului format de CFR Cluj. Mai mult decât atât, Koln ar fi pus pe masă 8 milioane de euro în mercato de vară pentru transfer. În ciuda sumei importante, Legia Varșovia solicită 10 milioane de euro în schimbul lui Otto Hindrich.

"Portarul român al Legiei Varşovia este urmărit de formaţii din Germania şi Italia. Monitorizat de Koln, Monza şi Udinese, formaţia poloneză cere 10.000.000 de euro pentru un posibil transfer", a anunțat jurnalistul Ekrem Konur.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ARTICOLE PE SUBIECT
Valeriu Iftime, manifest înainte de Polonia - România: ”Degeaba urlăm la Burleanu! / Dacă nici Hagi, atunci cine?”
Valeriu Iftime, manifest înainte de Polonia - România: ”Degeaba urlăm la Burleanu! / Dacă nici Hagi, atunci cine?”
Atenție, Gică Hagi! Atacantul care a „rupt plasele” în SuperLiga a avertizat înainte de Polonia - România: „El este jucătorul cheie”
Atenție, Gică Hagi! Atacantul care a „rupt plasele” în SuperLiga a avertizat înainte de Polonia - România: „El este jucătorul cheie”
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia
ULTIMELE STIRI
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România
„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România
El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi
El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi
Fostul fundaș de la Dinamo și FC Brașov, aproape de tragedie. A făcut infarct pe drumul de întoarcere de la meci
Fostul fundaș de la Dinamo și FC Brașov, aproape de tragedie. A făcut infarct pe drumul de întoarcere de la meci
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

A plecat Răzvan Lucescu și s-a dus tot: ”Mai mult ca sigur va fi o cădere long-term!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

Răsturnare de situație în cazul lui Nicolae Stanciu, dat ca și semnat: "Foarte probabil"

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”



Recomandarile redactiei
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România
„Gică Hagi pleacă 100%!” Florin Prunea, anunț îngrijorător înainte de Polonia - România
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi
El e „liderul tăcut” din naționala României! Polonezii au numit „asul din mâneca” lui Gică Hagi
Fostul fundaș de la Dinamo și FC Brașov, aproape de tragedie. A făcut infarct pe drumul de întoarcere de la meci
Fostul fundaș de la Dinamo și FC Brașov, aproape de tragedie. A făcut infarct pe drumul de întoarcere de la meci
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Echipa etapei 15 din Superligă! Un dinamovist, doi jucători de la Unirea Slobozia și o mare surpriză de la CFR Cluj
Echipa etapei 15 din Superligă! Un dinamovist, doi jucători de la Unirea Slobozia și o mare surpriză de la CFR Cluj
Convocări de neînțeles făcute de Daniel Pancu la U21! Doi fotbaliști de la CFR Cluj cu 0 minute în Superligă + alegeri cu minute infime în ultimele etape
Convocări de neînțeles făcute de Daniel Pancu la U21! Doi fotbaliști de la CFR Cluj cu 0 minute în Superligă +  alegeri cu minute infime în ultimele etape
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!