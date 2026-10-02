Lionel Messi a finalizat procedura de achiziţie a clubului spaniol din liga a doua CD Eldense, sub rezerva aprobării autorităţilor de reglementare, a anunţat clubul joi, potrivit news.ro.

Messi e patron!

"Eldense anunţă oficial că Leo Messi a preluat clubul, marcând astfel începutul unei noi etape pline de speranţă în istoria de peste o sută de ani a instituţiei.

Intrarea în fotbalul profesionist spaniol, în calitate de proprietar al clubului Eldense, a uneia dintre cele mai importante figuri din istoria sportului marchează începutul unui proiect cu viziune pe termen lung, care are ca obiectiv stimularea dezvoltării sportive, instituţionale şi sociale a clubului Eldense.

Fondat în 1921, CD Eldense abordează această nouă etapă cu ambiţia de a se consolida şi de a se dezvolta în fotbalul profesionist, promovând în acelaşi timp rădăcinile, istoria şi spiritul "azulgrana".

Tranzacţia este în aşteptarea autorizaţiei obligatorii din partea CSD, în conformitate cu prevederile Legii sportului", este anunţul grupării spaniole.

Messi, în vârstă de 39 de ani, a devenit acum proprietarul celui de-al doilea club din Spania în acest an, după achiziţia UE Cornellà din aprilie.

Fostul atacant al Argentinei şi al Barcelonei, care joacă în prezent pentru Inter Miami, a încheiat luna trecută un acord pentru achiziţionarea tuturor acţiunilor clubului Eldense deţinute de un grup de investiţii columbian, anterior acţionar majoritar.

Eldense speră că această tranzacţie îi va da un impuls, având în vedere că se află pe locul 19 în Segunda División, cu patru înfrângeri în şapte meciuri, luptând pentru a evita retrogradarea.