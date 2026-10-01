Ce riscă starul Cristiano Ronaldo după ce a plecat val-vârtej din cantonamentul Portugaliei

Conform Regulamentului Disciplinar al federaţiei portugheze (FPF), încălcarea atrage după sine consecinţe disciplinare imediate şi severe: "Jucătorul care, fiind convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă fără justificare la antrenamente, meciuri sau activităţi ale echipelor naţionale sau legate de reprezentarea sportivă a FPF sau a Portugaliei, este sancţionat cu suspendare de la una la şase luni şi, în plus, dacă este jucător profesionist, primeşte o amendă cuprinsă între 5 şi 10 UC [între aproximativ 500 şi 1.000 de euro, fiecare unitate de cont având valoarea de 102 euro]».

Căpitanul echipei naţionale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, riscă o suspendare care poate varia între una şi şase luni, pe lângă o sancţiune financiară, ca urmare a părăsirii cantonamentului selecţionatei , relatează A Bola.

Alineatul (2) al articolului 160 din regulamentul menţionat prevede, de asemenea, că "absenţa sau abandonul determină suspendarea preventivă automată a jucătorului în condiţiile prevăzute în prezentul regulament".

Deznodământul survine după câteva zile de tensiune vizibilă. Titular în victoria cu 1-0 împotriva Ţării Galilor în etapa inaugurală a Grupei A4 din Liga Naţiunilor, fostul atacant al echipelor Sporting, Manchester United, Real Madrid şi Juventus nu a părăsit banca de rezerve în victoria următoare, cu 2-1, împotriva Norvegiei, la Oslo. La finalul acelui meci, Ronaldo s-a retras la vestiare în mod evident nemulţumit, fără să se alăture grupului în momentul mulţumirilor adresate suporterilor portughezi.

Marţi, atacantul şi-a limitat activitatea la sala de fitness a hotelului unde era cazată delegaţia, neantrenându-se pe terenul de joc, deşi a fost prezent la locul de antrenament. Gravitatea situaţiei a determinat chiar deplasarea preşedintelui Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), Pedro Proença, la Copenhaga, acesta anulând vizita prevăzută în Ponta Delgada pentru a urmări meciul echipei sub-21 împotriva Gibraltarului. Plecarea definitivă de la stadion a avut loc după conferinţa de presă a lui Jorge Jesus.

În faţa jurnaliştilor, selecţionerul Portugaliei, în vârstă de 72 de ani, şi-a limitat răspunsurile pe această temă la doar două intervenţii, încercând să minimizeze situaţia înaintea antrenamentului de adaptare: "Ronaldo nu a refuzat să se antreneze. Asta era imposibil. Astăzi se va antrena."

Jorge Jesus a confirmat, cu aceeaşi ocazie, alegerea lui Gonçalo Ramos pentru echipa de start împotriva Danemarcei şi şi-a subliniat poziţia de lider în vestiar: "În principiu, Gonçalo Ramos va juca. Nu ştiu dacă Ronaldo va intra sau nu. Nu ştiu ce se va întâmpla mâine [joi] în meci. Dacă am nevoie de el, va intra; dacă nu am nevoie, nu va intra. Statutul nu conferă dreptul ca jucătorii să fie trataţi diferit faţă de ceilalţi. Statutul înseamnă respectul faţă de cariera lor. Discut întotdeauna cu jucătorul despre planul pe care îl stabilim, dar eu sunt cel care decide. Ei ştiu asta. Cei care au lucrat cu mine ştiu, toată lumea ştie, chiar şi preşedinţii ştiu. La club, preşedintele este şeful, în echipă eu sunt şeful. La fel este şi cu jucătorii.»

Deţinător al recordului absolut al naţionalei portugheze, cu 234 de selecţii şi 146 de goluri, Ronaldo a fost căpitanul echipei Portugaliei la câştigarea Campionatului European din 2016 şi în ediţiile din 2019 şi 2025 ale Ligii Naţiunilor. Echipa portugheză, care îşi apără titlul şi conduce Grupa A4 cu şase puncte, va întâlni joi Danemarca, la Copenhaga, începând cu ora 19:45 (ora Lisabonei), urmând ca duminică să aibă loc meciul împotriva Norvegiei.

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