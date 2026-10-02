În primele două runde din Nations League, România a pierdut 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, în timp ce Polonia a remizat 0-0 cu Bosnia și a fost înfrântă, scor 1-3, de Suedia.

Polonia - România, pe viață și pe moarte! Se clatină scaunul selecționerului

Zvonurile din presa poloneză susțin că postul de selecționer al lui Jan Urban se clatină înainte de Polonia - România și că antrenorul ar fi obligat să câștige dacă vrea să rămână la federație.

”Presa sugerează că Jan Urban luptă pentru a-și păstra postul. Selecționerul se confruntă în prezent cu numeroase critici. Una dintre ele vizează organizarea slabă la fazele fixe defensive.

Echipa națională a primit în ultima perioadă prea multe goluri în astfel de situații”, a scris goal.pl.

Cât despre acest subiect, Jan Urban a spus la conferința de presă premergătoare că încă are susținerea federației și că o victorie cu România este extrem de importantă ca naționala să rămână în cursă pentru o promovare în urna valorică ”A”.

”Nu simt că nu aș avea sprijin. Muncesc pentru a pregăti echipa cât mai bine pentru următorul meci. Știm că este un meci foarte important.

Dacă vom câștiga împotriva României, rămânem în cursă. Dar nimeni nu ne va face viața ușoară. Trebuie să luptăm pentru tot pe teren. Avem suficient potențial pentru a lupta pentru victorie împotriva românilor”, a spus antrenorul pentru TVP Sport.