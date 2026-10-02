Florin Manea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai de succes impresari români. Acesta îl reprezintă pe Radu Drăgușin, cel mai valoros fundaș central de la echipa națională.

Florin Manea visează la cel mai scump transfer din istorie

După un sezon și jumătate excelent la Genoa, Radu Drăgușin prindea transferul carierei în iarna lui 2024, când semna cu Tottenham. Din nefericire, o accidentare gravă l-a scos pe „Dragon” din circuit, iar revenirea a fost una grea.

Pentru a prinde mai mult minute, fundașul a revenit în Serie A, la Fiorentina, iar evoluțiile sale au fost solide. Întrebat despre Radu Drăgușin, Florin Manea a mărturisit că este mulțumit de ultimele partide. Impresarul speră ca „Dragonul” să revină la forma de dinainte de accidentare. Motivul? Un transfer pe viitor pentru o sumă record, de 50-60 de milioane de euro.

„Sunt mulţumit de Radu Drăguşin cu Suedia. Per total a jucat foarte bine, nu s-a luat gol din cauza lui, a fost determinant. Radu încă este de un an şi jumătate fără jocuri în picioare, dar nu revine ca Făt-Frumos într-o zi. Au fost câteva momente şi cu Suedia, dar are nevoie să mai lucreze lucruri. După meciul cu Frosinone am fost foarte mulţumit de el, îl văd preocupat, cum era el înainte, adică văd jucătorul care ştiu că este. I-am adus aminte de cine este, ce valoare are şi lucrurile determinante. Radu înţelege şi discuţiile îl ajută foarte mult şi suntem unici. Radu va merge pe un trend ascendent, va deveni unul dintre cei mai buni fundaşi din Serie A şi are, totuşi, 24 de ani. Zic că iar se duce în 50-60-70 de milioane (n.r. – de euro). În doi ani de zile, Radu va ajunge la posibilitatea de a fi vândut cu 50-60 de milioane (n.r. – de euro).

Am avut ofertă de la Bayern şi Tottenham, iar el a ales Tottenham. Ce să fac? Ţintesc mai sus. Am mai spus-o că eu alegeam Bayern, dar el şi-a dorit mult Premier League, încât l-am înţeles, cu toate că dacă voiam să-l conving îl convingeam, că aveam puterea. A fost dorinţa lui şi poate în viitor ajungem şi la Bayern Munchen. Îţi aduci aminte că la 16 ani spuneam că va juca la Juventus, Tottenham şi Real Madrid. Între Juventus şi Tottenham a intervenit Genoa, între Tottenham şi Real Madrid e Fiorentina, cine ştie?!”, a declarat Florin Manea, potrivit Orange Sport.