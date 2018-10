Nemtii s-au intors impotriva lui Low! Selectionerul Germaniei, pus la ZID dupe 0-3 cu Olanda! Bild i-a dat cea mai proasta nota posibila

Germania a fost invinsa de rivala istorica intr-un mod categoric. Dupa eliminarea rusinoasa de la Mondial, Germania este intr-un nou moment critic.

Campioana Mondiala din 2014, Germania, are un an de cosmar - eliminata in faza grupelor de la Mondial, Germania a pierdut sambata seara impotriva rivalei Olanda intr-un mod categoric. Van Dijk, Depay si Wijnaldum au inscris pentru un 3-0 categoric al Olandei.

"Fara curaj pentru a testa idei noi, fara idei, fara sange rece in fata portii. Il aduce in primul 11 pe atacantul cu 0 goluri de la Schalke, Uth, ii lasa initial in afara primei echipe pe tinerii Brandt si Sane. Nota 6 pentru antrenor" scriu dur cei de la Bild, acordandu-i cea mai mica nota posibila selectionerului.

Low si-a aparat echipa dupa infrangere: "A fost o infrangere brutala si dezamagitoare, mai ales in conditiile in care am controlat jocul in primele 25-30 de minute. In acest moment putem spune ca ne lipseste increderea in propriile forte" a spus Low. Acesta a avut si un mic conflict cu un jurnalist olandez care l-a intrebat despre viitorul sau la nationala.

Olanda nu mai reusise sa o invinga pe Germania de 16 ani.