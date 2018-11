Detalii CUTREMURATOARE despre tragedia prin care trece Hategan! EXCLUSIV: ce s-a intamplat in vestiar, imediat cum arbitrul a aflat ca si-a pierdut mama

Hategan a primit o lovitura puternica in pauza super meciului dintre Germania si Olanda.

Arbitrul a aflat imediat cum a ajuns in vestiar ca mama sa a murit, intr-un spital din Arad. Femeia era grav bolnava si se afla sub tratament de mai mult timp.



Au fost momente cumplite pentru Hategan pe stadionul lui Schalke, din Gelsenkirchen. Hategan a izbucnit in plans in vestiar si a fost incurajat de colegii din brigada. Toti arbitrii romani au fost afectati la maximum dupa vestea primita de Hategan pe mobil. Centralul roman a iesit cu lacrimi in ochi pe teren si a rezistat cu greu pana la finalul meciului. La final, pe langa Van Dijk, Hategan a fost consolat si de observatorul meciului si de oficialii UEFA care au aflasera si ei intre timp vestea cumplita. Hategan a primit felicitari de la observatorul de arbitraj pentru meciul in care a reusit sa conduca partida.



Hategan ar fi trebuit sa ajunga alaturi de restul colegilor sai in tara in aceasta dupa-amiaza, dar si-a schimbat biletul si a plecat inca de dimineata pentru a fi aproape de familie.