Bucurati-va de fotbal! La Pro X si Pro TV vezi cele mai tari faze din UEFA Nations League! Vezi programul saptamanii de fotbal: cand se joaca meciurile Spania - Anglia si Franta - Germania

12:38

Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit pentru Pro TV inaintea dublei din aceasta saptamana cu Lituania si Serbia, partide care vor fi transmise in direct de Pro TV. Primul meci este joi de la ora 21.45 la Vilnius.



"E clar ca gandul nostru e sa castigam in Lituania. La ora jocului cu Serbia sa fie posibilitatea daca vom castiga si acel meci sa trecem pe locul 1 in grupa. Asta e telul nostru din astea 2 meciuri. Sarbii au castigat foarte greu acolo dupa ce lituanienii au avut 2, 3 ocazii clare de gol. E o echipa periculoasa pentru ca joaca pe un teren artificial, il uda foarte mult inainte de joc" a spus Cosmin Contra pentru Pro TV.



S-au vandut aproape 30.000 de bilete pentru partida cu Serbia care va fi duminica in direct la Pro TV. Selectionerul nationalei crede ca stadionul se va umple in cazul unui succes in primul meci, cel de joi cu Lituania, transmis in direct de Pro TV.



"Eu cred ca intr o duminica invitam lumea sa vada un meci cu 2 echipe bune si speram sa umple stadionul sa ne ajute sa castigam acest meci pentru ca daca ne vom intoarece cu o victorie din Lituania acest meci poate sa depinda locul 1 din grupa noastra! Eu cred ca lumea merita sa vina la ora 4 sa vina la stadion sa sustina baietii, sa sustina echipa nationala. Daca se umple de tot stadionul depinde si meciul din Lituania" a mai spus Contra.