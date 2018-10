ROMANIA - TARA GALILOR 2-0 | Ianis Hagi, intrerupt in timpul interviului de Radu si Puscas: "Putem sa batem pe oricine!" VIDEO

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

"Suntem aproape de a ne califica, mai avem un singur pas si cred ca suntem pregatiti mental si am aratat pe teren ca indiferent de adversar suntem puternic. Intai mental, apoi si tactic si fizic, tehnic, fiecare are calitatile lui si in fiecare meci iese cate un jucator in fata si isi ajuta echipa.



Stiam ca va fi un meci greu, un adversar agresiv, ne-a spus Mister de la inceput ca vor veni montati sa ne incurce. A fost o repriza dificila pana ne-am adaptat la adversar, pana le-am gasit punctele slabe. In a doua repriza am stiut ce sa facem, cum sa marcam. Suntem fericiti, au venit atatia suporteri sa ne sustina si i-am facut si pe ei, si pe cei de acasa fericiti.



Am intrat pe teren cu gandul sa castigam, nu stiu cat de bine era daca ne gandeam la un egal. Le urez bafta celor de la natinala mare, e un meci greu, dar jucam acasa pe National Arena, au publicul care ii va sustine si le urez bafta. Noi suntem la tineret, ne-am facut treaba, speram ca si ei sa mearga pe o linie cat mai buna si o sa tina numai in victorii.



Normal ca te gandesti la nationala mare cand joci bine si la echipa de club si la nationala de tineret, fiecare jucator se gandeste la urmatorul pas" a spus Ianis Hagi dupa partida.