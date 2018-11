MUNTENEGRU - ROMANIA, MARTI LA PRO TV | Meciul RAZBUNARII! Egalul care a ingropat nationala lui Contra! Cum ar fi aratat clasamentul grupei

Nationala Romaniei trebuie sa castige marti partida cu Muntenegru pentru a pastra sanse de calificare la EURO 2020.

Partida cu Muntenegru este una cruciala pentru viitorul Romaniei in drumul spre EURO 2020.

Romania trebuie sa castige cu Muntenegru, selectionata care i-a incurcat drumul in Nations League echipei lui Cosmin Contra. In prima partida disputata de nationala tarii noastre in aceasta noua competitie, incheiata 0-0, pe teren propriu, la inceputul lunii septembrie.

Daca Romania castiga cu Muntenegru, iar celelalte rezultate din grupa ramaneau neschimbate, selectionata lui Contra ar fi avut acum un total de 11 puncte, clasandu-se pe locul 1 in Grupa a 4-a din Liga C a competitiei, cu un golaveraj superior Serbiei. Iar meciurile din ultima etapa ar fi devenit o lupta de la distanta intre Romania si Serbia pentru un golaveraj mai bun.

Astfel, in situatia actuala, Romania se claseaza pe locul al doilea, dupa Serbia, cu 9 puncte si are nevoie de un joc bun al rezultatelor.

Romania trebuie sa invinga Muntenegru, iar Serbia sa nu castige cu Lituania pentru ca nationala tarii noastre sa termine grupa pe primul loc, sa promoveze in Liga B din UEFA Nations League si sa joace play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020 cu Israel, Norvegia sau Finlanda.

Chiar daca Romania termina grupa pe locul al doilea, nationala lui Cosmin Contra are sanse sa intre in urna a 3-a pentru tragerea la sorti din preliminariile Euro 2020 si are nevoie de victorie cu Muntenegru la minim 2 goluri!