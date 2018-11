MUNTENEGRU - ROMANIA, 21.45 LIVE PRO TV | EXCLUSIV! Doua dileme pentru Contra inaintea partidei: unde joaca Stanciu? Echipa probabila

Comentam impreuna toate fazele din MUNTENEGRU - ROMANIA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro! Toate fazele VIDEO din meci vor fi pe site!

Partida cu Muntenegru este una capitala pentru nationala Romaniei iar Cosmin Contra are cateva dileme in ceea ce priveste echipa de start. Rezultatul din tur, 0-0, a facut ca Romania sa depinda de jocul Serbiei cu Lituania pentru a ocupa prima pozitie in grupa de UEFA Nations League.

Partida din tur cu Muntenegru a fost dominata de Romania, insa echipa lui Contra nu a reusit sa inscrie. Contra e indecis daca sa repete tactica ofensiva de la partida de sambata cu Lituania, sau sa aleaga o abordare mai echilibrata.

Astfel, Contra este in dubiu pe 2 pozitii - cea de fundas stanga unde se lupta Bancu si Tosca pentru locul de titular. Primul aduce un plus pe ofensiva, in timp ce fundasul de la PAOK aduce mai multa siguranta in defensiva.

O alta dilema este in ceea ce priveste pozitia lui Nicolae Stanciu - acesta va fi cu siguranta titular, insa Contra nu este hotarat daca sa-l foloseasca langa Anton, la mijlocul terenului, la fel ca in partida cu Lituania, sau in linia de 3 mijocasi ofensivi din spatele atacantului. In cazul in care va opta pentru cea de-a doua varianta, Alexandru Maxim ar urma sa iasa din primul 11, iar langa Anton va intra pe teren Tudor Baluta.

Iata echipa probabila a Romaniei:

Tatarusanu - Manea, Sapunaru, Moti, Bancu - Stanciu, Anton - Chipciu, Maxim, Mitrita - Tucudean

Ce a spus Contra inainte de partida



"Avem jucatori cu mici probleme medicale, vom vedea care e starea lor, iar ceilalti care au jucat acum doua zile sa vedem cum se recupereaza. Avem nevoie de jucatori proaspeti. Avem nevoie de o victorie, este o echipa pe care n-am invins-o niciodata, avem doua egaluri si o infrangere. Muntenegru are jucatori de la mijloc in sus de valoare, tehnici, rapizi, deci ne va fi destul de greu. Suntem constienti ca intalnim un adversar greu, dar suntem pregatiti sa dam tot ce avem mai bun.



Poate ne-am fi dorit sa depindem de noi, ar fi fost ideal, dar nu s-a putut si datotita egalurilor facute, iar asta a facut diferenta; dar eu sunt multumit de parcurs, sunt sperante ca la anul ne vom califica la Campionatul European. Sanse sunt intotdeauna, indiferent de urna. Depinde si de norocul pe care il vom avea. Sunt si in urna a doua echipe mai accesibile. Intotdeauna sunt echipe care iti dau sperante ca poti sa castigi impotriva lor. La o eventuala tragere la sorti poti sa ai noroc si sa pici cu echipe mai accesibile. Dar nu facem calcule inainte sa se termine aceasta grupa. Nu ne place sa facem acum aceste calcule. Depinde si de tragerea la sorti din decembrie, sa vedem daca o sa ajungem la Euro. Hai sa vedem configuratia urnelor din decembrie. Presupunerile astea nu sunt bune. Hai sa jucam mai intai.



Sincer, e foarte greu sa ma gandesc la meciul Lituaniei, cand eu ma gandesc la meciul nostru, cum sa alcatuiesc primul 11, cum sa-i surprindem. Vom vedea ce se va intampla la meciul celalalt, dar important e noi sa castigam in Muntenegru" a declarat Contra la conferinta de presa.

In urma partidelor din aceasta seara vor fi cunoscute exact urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020. Vezi aici toate calculele pentru ca Romania sa ajunga in urna a 3-a la tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2020 si de ce nationala lui Cosmin Contra ar putea fi nevoita sa castige cu 4-0 in Muntenegru!