MUNTENEGRU - ROMANIA, MARTI LA PRO TV | Meci capital pentru echipa lui Cosmin Contra! Cum poate ajunge nationala la Euro 2020

Romania are nevoie de victorie in partida de marti pentru a-si mari sansele la calificarea la Euro 2020.

Nationala Romaniei a castigat cu 3-0 sambata impotriva Lituaniei si mai pastreaza sanse mici la obtinerea locului 1 in grupa din UEFA Nations League. Un pas gresit al Serbiei pe propriul teren cu Lituania si o victorie a Romaniei ar aduce promovarea in Liga B din UEFA Nations League si ar juca in play-off-ul pentru Euro 2020 unde le-ar infrunta pe Israel, Norvegia sau Finlanda (sistem semifinala-finala).

Chiar si in cazul in care Romania nu obtine primul loc in grupa din UEFA Nations League, locul 2 este un obiectiv important - nationala lui Cosmin Contra are sanse sa intre in urna a 3-a pentru tragerea la sorti din preliminariile Euro 2020 si are nevoie de victorie cu Muntenegru! Desi egalul ar fi suficient pentru locul 2, la stabilirea urnelor pentru tragerea la sorti de pe 2 decembrie Romania se lupta pentru locul din urna a 3-a cu celelalte ocupante ale locurilor 2 din Liga C.

Intr-un clasament al ocupantelor locului 2, Romania este pe ultimul loc cu 3 puncte (nu sunt luate in calcul partidele cu ultima clasata, Lituania). Bulgaria are 7 puncte, Scotia are 6 puncte, la fel ca si Ungaria. Astfel, pentru a avea sanse reale de a intra in urna a 3-a, Romania are nevoie de o victorie la cel putin 2 goluri diferenta cu Muntenegru. Insa exista si un scenariu pesimist: daca Scotia - Israel se termina egal in grupa 1 iar Norvegia nu pierde cu Cipru, Romania nu va mai putea urca in urna a 3-a si va avea 3 adversare cotate mai bine in grupa pentru Euro 2020.

Pentru Romania mai exista si o alta varianta de rezerva in cazul in care nu obtine calificarea la Euro 2020 prin preliminarii - daca Serbia se califica la Euro din preliminarii, Romania ii va lua locul in barajul pentru Euro! Insa doar daca termina pe locul 2 in grupa, astfel ca partida cu Muntenegru este una capitala!