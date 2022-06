Nicolae Dică, atac subtil îndreptat spre Edi Iordănescu: "Poate făceam rezultate negative, dar măcar puneam probleme"

Naţionala României a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B.

Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi de la prima reprezentativă, a vorbit despre rezultatul obținut de tricolori, în Muntenegru.

"Rezultatele avute de noi arătau că echipa începuse să funcţioneze şi părea pe un drum bun. Noi poate făceam rezultate negative la început, dar marcam, puneam probleme. Aseară nu am văzut. Noi ne-am dus peste adversar, am încercat să facem lucruri, apoi uşor, uşor, am reglat lucrurile. N-a mai vrut Mirel Rădoi să rămână, eu am insistat să rămânem.

Nu mă aşteptam, nimeni nu se aştepta la un joc aşa de modest cum a făcut naţionala. Nu vreu să-i iau apărarea lui Edi, dar să fiu cel care se gândeşte că e primul meci oficial la naţională şi să încercăm să gândim pozitiv, chiar dacă după meciul de aseară nu avem speranţe. Aseară, naţionala a arătat rău.

Am văzut declaraţia lui Edi şi ne-am obişuit. A zis că s-au antrenat foarte bine jucătorii, dar a venit meciul. Jucătorii sunt receptivi la antrenament, apoi vine meciul. Pe teren intervine personalitatea jucătorului, tu îi dai anumite lucruri, dar pe teren depinde de el.

Din punct de vedere al pregătirii, de când eram noi, nu ai ce să le reproşezi jucătorilor. Noi eram mulţumiţi", a declarat Mirel Rădoi la Orange Sport, oferind un răspuns indirect și actualului selecționer, Edi Iordănescu.