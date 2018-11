CALCULE: Cum putem merge la EURO si de pe locul 2 al grupei din Nations League! Traseul dificil, dar nu imposibil, incepe marti, in Muntenegru, de la 21:45, la ProTV

Romania a invins cu 3-0 Lituania, la Ploiesti, cu golurile marcate de Puscas, Keseru si Stanciu. Nationala joaca marti in Muntenegru, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV

Romania a castigat cu 3-0 meciul cu Lituania, poate cel mai bun facut pana acum de echipa nationala in Nations League. Totusi, sansele la primul loc al grupei raman mici, dupa ce Serbia s-a impus cu 2-1 pe teren propriu cu Muntenegru. Pentru ca Romania sa castige grupa, are nevoie de victorie in Muntenegru, dar trebuie si ca sarbii sa piarda cu Lituania, la Belgrad.

Putem merge la EURO si de pe locul 2

Scenariul castigarii grupei din Nations League este posibil, dar putin probabil. Lituania nu a reusit sa obtina vreun punct in actuala campanie din noua competitie UEFA, astfel ca e greu de crezut ca va invinge in Serbia.

Totusi, Romania poate spera la EURO si daca incheie grupa pe locul al doilea!

Astfel, traseul Romaniei catre EURO 2020 poate incepe inca de marti. Romania e obligata sa invinga in Muntenegru si sa termine pe locul al doilea!

Daca Romania va castiga la Podgorica si va incheia pe locul al doilea, alte conditii vor trebui indeplinite. Acestea sunt:

1) Cel putin una dintre echipele clasate pe primele locuri in grupele din Liga C a Nations League va trebui sa se califice la EURO prin intermediul preliminariilor clasice, care vor avea loc in 2019

2) Romania va trebui sa ocupe unul dintre cele mai bune locuri 2 din Liga C pentru a merge intr-un Play Off de 4 echipe

3) La finalul preliminariilor clasice din 2019, Play Off-ul locurilor 2 din Nations League va avea loc si se va juca dupa sistemul semifinale-finala.

De asemenea, incheierea grupei din Nations League pe locul al doilea este vitala pentru Romania in vederea tragerii la sorti a preliminariilor clasice. Daca vom incheia pe locul al doilea, vom fi repartizati in cea de-a treia urna valorica. In caz contrar, vom fi in cea de-a patra!