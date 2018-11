MUNTENEGRU - ROMANIA, MARTI LA PRO TV | "De ce sa fie ciudat ca nu e niciun jucator de la FCSB?" Moti crede in victorie: "Suntem clar echipa mai buna!"

MUNTENEGRU - ROMANIA este marti, de la 21:45, in direct la PRO TV!

Cosmin Moti este increzator inaintea meciului cu Muntenegru. Fundasul nationalei considera ca Romania este echipa mai valoroasa in aceasta disputa si spera la o victorie ce ne-ar putea aduce un prim loc nesperat in grupa.

"Din punctul meu de vedere suntem echipa mai buna. Avem o sansa destul de mica sa terminam pe locul 1. Ii cunoastem bine, i-am vazut, stim ce pot, dar nu este teama de nimeni. Suntem echipa mai valoroasa. Nu e ciudat sa nu avem niciun jucator de la FCSB in lot. De ce sa fie? Avem un selectioner, el a decis. Conteaza prea putin de la ce club vii atunci cand joci pentru nationala", a declarat Cosmin Moti la conferinta de presa.

Nationala Romaniei a castigat cu 3-0 sambata impotriva Lituaniei si mai pastreaza sanse mici la obtinerea locului 1 in grupa din UEFA Nations League. Un pas gresit al Serbiei pe propriul teren cu Lituania si o victorie a Romaniei ar aduce promovarea in Liga B din UEFA Nations League si ar juca in play-off-ul pentru Euro 2020 unde le-ar infrunta pe Israel, Norvegia sau Finlanda (sistem semifinala-finala).

Chiar si in cazul in care Romania nu obtine primul loc in grupa din UEFA Nations League, locul 2 este un obiectiv important - nationala lui Cosmin Contra are sanse sa intre in urna a 3-a pentru tragerea la sorti din preliminariile Euro 2020 si are nevoie de victorie cu Muntenegru! Desi egalul ar fi suficient pentru locul 2, la stabilirea urnelor pentru tragerea la sorti de pe 2 decembrie Romania se lupta pentru locul din urna a 3-a cu celelalte ocupante ale locurilor 2 din Liga C.

Intr-un clasament al ocupantelor locului 2, Romania este pe ultimul loc cu 3 puncte (nu sunt luate in calcul partidele cu ultima clasata, Lituania). Bulgaria are 7 puncte, Scotia are 6 puncte, la fel ca si Ungaria. Astfel, pentru a avea sanse reale de a intra in urna a 3-a, Romania are nevoie de o victorie la cel putin 2 goluri diferenta cu Muntenegru. Insa exista si un scenariu pesimist: daca Scotia - Israel se termina egal in grupa 1 iar Norvegia nu pierde cu Cipru, Romania nu va mai putea urca in urna a 3-a si va avea 3 adversare cotate mai bine in grupa pentru Euro 2020.