S-a terminat Homeless World Cup 2018! Pe ce loc a terminat Romania

Echipa nationala de fotbal a oamenilor fara adapost din Romania a participat la Homeless World Cup 2018, competitie gazduita de Mexico City.

Autor: Gabriel Chirea



In perioada 13-18 noiembrie, cea de-a 16-a editie a Homeless World Cup a avut loc in iconicul Zocalo din Mexico City, cunoscut si ca Plaza de la Constitución, chiar in inima capitalei mexicane. Clasamentul final a aratat astfel: 1. Mexic, 2. Chile, 3. Ungaria, 4. Portugalia, 5. Brazilia, 6. Africa de Sud, 7. Bosnia, 8. Lituania. Reprezentativa noastra s-a clasat pe locul 18 din 40 de echipe participante.

Rezultatele Romaniei

Meciuri Grupa H

Romania - Tara Galilor 6-4

Romania - Zimbabwe 6-5

Romania - Grecia 7-1

Romania - Irlanda 5-10

Romania a terminat grupa pe locul secund.

Meciuri de clasament

Romania - Bosnia&Hertegovina 4-7

Romania - Kargazstan 9-4

Romania - Polonia 1-2

Romania - Lituania 3-9

Romania - Bulgaria 7-6 (dupa lovituri de departajare)

Fundacion Telmex Telcel Trophy (locurile 17-24)

Romania - Finlanda 6-4

Romania - Danemarca 6-1

Romania - Irlanda 3-8

In fiecare an, Homeless World Cup Foundation organizeaza un turneu de fotbal de strada, desfasurat pe durata unei saptamani, care reuneste peste 450 de jucatori reprezentand 40 de tari din intreaga lume, toti participatii fiind selectionati din randul celor care au suferit din cauza lipsei unui adapost stabil sau din cauza marginalizarii sociale. Turneul atrage in fiecare an peste 80.000 de spectatori, cu alte multe milioane urmarind actiunea online.

Participantii trebuie sa aiba cel putin 16 ani, sa nu fi participat la o editie trecuta a HWC si sa indeplineasca unul dintre urmatoarele 4 criterii: sa fi fost persoane fara adapost la un moment dat in ultimul an (dupa 1 noiembrie 2017), in conformitate cu definitia nationala data persoanelor fara adapost; sa isi castige traiul ca vanzatori stradali; sa fie solicitanti de azil care nu beneficiaza de statutul de azil in prezent sau care au fost solicitanti de azil in trecut, insa au obtinut statutul de rezident; sa fie persoane aflate in prezent in programe de reabilitare pentru dependentii de droguri si alcool, care au fost fara adapost la un moment dat in ultimii doi ani. Fiecare tara poate trimite o echipa de barbati / mixta si una de femei. Transportul este asigurat de partenerii nationali ai echipei, in timp ce Homeless World Cup Foundation asigura cazarea si masa pe durata turneului. Lotul este format din 8 jucatori - 1 portar, 3 jucatori de camp si 4 rezerve.