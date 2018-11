MUNTENEGRU - ROMANIA, MARTI LA PRO TV | Ca dupa razboi: cum arata stadionul pe care va juca nationala lui Contra

Muntenegru - Romania e marti seara la PROTV, de la 21:45.

Nationala s-a intors in timp la Podgorita. Stadionul e mancat de rugina, dar tot are iarba mai buna ca pe Arena Nationala! Gazonul se poate transforma in mocirla la ora meciului: e cod rosu de ploi torentiale si inundatii in Muntenegru!

Geamuri sparte si rugina. Din afara, stadionul unde Romania joaca cu Muntenegru arata ca dupa razboi. Romanii se tem si de gazon. La meci poate arata rau, pentru ca in Muntenegru e cod rosu de ploi si inundatii.

Chiar daca e veche, arena din Podgorita e multifunctionala. Romanii pot trece pe la frizerie sau, dupa un duel mai tare cu adversarii, pot fi tratati la cabinetul stomatologic de la stadion!