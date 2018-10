LITUANIA - ROMANIA | Mitrita a fost la o PALMA de Trofeul Puskas! Executie FABULOASA a jucatorului de la Craiova! VIDEO

Alexandru Mitrita a reusit faza meciului de la Vilnius.

Surpriza din primul 11 a lui Cosmin Contra, Alexandru Mitrita, a aratat si la nationala ca este unul dintre cei mai in forma jucatori din campionatul intern. Mitrita, cel care are 8 goluri in 10 partide in acest sezon in Liga 1, a reusit o executie senzationala in partida cu Lituania.

La scorul de 1-0 in minutul 52, Mitrita a trimis din foarfeca extraordinar! Din pacate, reusita excelenta a jucatorului de 23 de ani a fost oprita cu un reflex pe masura al portarului lituanian, Ernestas Setkus. Mitrita a trecut putin pe langa primul sau gol la echipa nationala a Romaniei!

Mitrita a fost la un pas de accidentare dupa executia spectaculoasa - a avut nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire, si-a revenit si a putut sa ramana pe teren.