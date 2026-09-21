Gigi Becali a intervenit la VOYO Sport Live, cu patru zile înaintea meciului dintre Suedia și România, și a fost întrebat despre jucătorii de la FCSB care ar fi meritat convocarea la echipa națională.

Patronul roș-albaștrilor a avut un răspuns categoric. În lotul lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor se află un singur fotbalist de la FCSB, David Miculescu. Becali consideră că niciun alt jucător al campioanei nu merita convocarea, cu excepția lui Ricardo Pădurariu, selecționat la naționala U21 de Costin Curelea.

Gigi Becali: „N-ai cu cine!”

„(n.r. - Mai merită cineva de la FCSB convocat?) Nu! Numai ăsta, David Miculescu. Dar și el e puțin accidentat. N-ai cu cine! Dacă ai opt străini în echipă... titular cine să fie? Poate, cred eu, ăla, Pădurariu, care, părerea mea e că... nu știu, nu vreau să zic mai multe lucruri. Oricum e la echipa cealaltă (n.r - U21), dar într-un an maxim... Gică îi vede valoarea!”, a spus Becali la VOYO Sport Live.

Patronul FCSB a vorbit și despre noul mandat al lui Gică Hagi la națională și a transmis că se va uita la meciurile României pentru ca fostul mare internațional să reușească.

„Acum o să mă uit pentru Gică. Adică vreau ca el să reușească. Vreau să reușească el, știi? Adică de ce vreau să reușească, ca să facă el din nimic lucruri mari. Că noi n-avem de unde. Și dacă el ar putea să facă, ar fi ceva minunat. Singurul care ar putea!”, a mai spus Becali.

România debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor contra Suediei, pe 25 septembrie, de la ora 21:45, la Solna. În grupă mai sunt Bosnia și Polonia.