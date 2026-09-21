10 zile de doliu național! A murit fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf

10 zile de doliu național! A murit fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum a murit pe 21 septembrie 2026.

TAGS:
Sheikh Ahmed bin Rashid Al MaktoumLaurentiu Reghecampfal wasl
Din articol

Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, fratele mai mic al conducătorului Dubaiului, a murit la vârsta de 76 de ani.

Autoritățile din Dubai au anunțat 10 zile de doliu oficial în emirat, iar drapelele vor fi coborâte în bernă începând de luni.

Sheikh Ahmed era o figură importantă în sportul din Emirate și a fost președintele și patronul clubului Al Wasl, formație pregătită de Laurențiu Reghecampf între ianuarie 2019 și octombrie 2020.

Ce alte funcții a ocupat Sheikh Ahmed

Sheikh Ahmed a fost și vicepreședinte al Poliției și Securității Publice din Dubai și președinte al ARM Holding, companie cu investiții în domenii precum imobiliare, ospitalitate, telecomunicații și servicii bancare.

  • A fondat Dubai Real Estate Centre în 1991, în 1988 a pus bazele Dubai International Marine Club.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Călin Georgescu a fost reținut în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 mil. de euro
Surse: Călin Georgescu a fost reținut în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 mil. de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham, decizie în cazul transferului lui Richarlison! Unde va juca atacantul. Premier League, exclusiv pe VOYO
Tottenham, decizie în cazul transferului lui Richarlison! Unde va juca atacantul. Premier League, exclusiv pe VOYO
Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show
Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show
Aubameyang, fabulos în La Liga! Atacantul face minuni la 37 de ani
Aubameyang, fabulos în La Liga! Atacantul face minuni la 37 de ani
ULTIMELE STIRI
Oțelul - Corvinul 0-1, ACUM pe Sport.ro. Hunedorenii sunt în avantaj
Oțelul - Corvinul 0-1, ACUM pe Sport.ro. Hunedorenii sunt în avantaj
Anunț important despre George Pușcaș: ”Îi va prinde bine!”
Anunț important despre George Pușcaș: ”Îi va prinde bine!”
„Trădătorul“ Reghecampf: prima decizie a tunisienilor după ce românul a lăsat Esperance pentru FCSB
„Trădătorul“ Reghecampf: prima decizie a tunisienilor după ce românul a lăsat Esperance pentru FCSB
Soția fotbalistului de la FCSB a răbufnit la adresa suporterilor: ”Să vă fie rușine!”
Soția fotbalistului de la FCSB a răbufnit la adresa suporterilor: ”Să vă fie rușine!”
Damjan Djokovic și-a găsit echipă după ce a reziliat cu CFR Cluj!
Damjan Djokovic și-a găsit echipă după ce a reziliat cu CFR Cluj!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Televiziunea arabă a făcut anunțul dimineții: ce se întâmplă cu Reghecampf

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit



Recomandarile redactiei
Anunț important despre George Pușcaș: ”Îi va prinde bine!”
Anunț important despre George Pușcaș: ”Îi va prinde bine!”
„Trădătorul“ Reghecampf: prima decizie a tunisienilor după ce românul a lăsat Esperance pentru FCSB
„Trădătorul“ Reghecampf: prima decizie a tunisienilor după ce românul a lăsat Esperance pentru FCSB
Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa”
Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa”
Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”
Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”
Oțelul - Corvinul 0-1, ACUM pe Sport.ro. Hunedorenii sunt în avantaj
Oțelul - Corvinul 0-1, ACUM pe Sport.ro. Hunedorenii sunt în avantaj
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
VIDEO | Infrangere USTURATOARE pentru Reghecampf in prima etapa din Emirate! A fost batut de echipa lui Daniel Isaila! Reghecampf a ramas BLOCAT la unul din golurile primite
VIDEO | Infrangere USTURATOARE pentru Reghecampf in prima etapa din Emirate! A fost batut de echipa lui Daniel Isaila! Reghecampf a ramas BLOCAT la unul din golurile primite
S-a incheiat sezonul pentru Laurentiu Reghecampf! Liga din Emiratele Arabe Unite a decis anularea campionatului
S-a incheiat sezonul pentru Laurentiu Reghecampf! Liga din Emiratele Arabe Unite a decis anularea campionatului
CITESTE SI
Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

stirileprotv Un italian a găsit 2 miliarde de lire în seiful unchiului său, dar banca i-a spus că nu poate să primească bancnotele

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!