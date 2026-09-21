10 zile de doliu național! A murit fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf

Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, fratele mai mic al conducătorului Dubaiului, a murit la vârsta de 76 de ani.

Autoritățile din Dubai au anunțat 10 zile de doliu oficial în emirat, iar drapelele vor fi coborâte în bernă începând de luni.

Sheikh Ahmed era o figură importantă în sportul din Emirate și a fost președintele și patronul clubului Al Wasl, formație pregătită de Laurențiu Reghecampf între ianuarie 2019 și octombrie 2020.

Ce alte funcții a ocupat Sheikh Ahmed

Sheikh Ahmed a fost și vicepreședinte al Poliției și Securității Publice din Dubai și președinte al ARM Holding, companie cu investiții în domenii precum imobiliare, ospitalitate, telecomunicații și servicii bancare.