În vară, Pierre-Emerick Aubameyang (37 de ani) a bifat o revenire spectaculoasă în La Liga. Atacantul gabonez și-a dat acordul pentru a semna cu Deportivo La Coruna, formație proaspăt promovată în primul eșalon al Spaniei.

Deportivo La Coruna a plătit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru transferul atacantului, care mai avea un an de contract cu Olympique Marseille. Aubameyang a revenit în La Liga la aproape patru ani după despărțirea de Barcelona, acolo unde a impresionat în scurta perioadă petrecută pe Camp Nou.

Aubameyang, la Deportivo La Coruna: 5 goluri și 2 pase decisive în primele șase etape de La Liga

În cele 24 de meciuri disputate pentru catalani, gabonezul a înscris 13 goluri, dintre care 11 în campionat. Acum, la Deportivo La Coruna, vârful își trăiește a doua tinerețe, având evoluții excelente, deși joacă în unul dintre cele mai puternice campionate din lume.

În primele șase meciuri de La Liga, Aubameyang a contabilizat cinci goluri și două pase decisive, contribuind în aproape toate partidele cu gol sau pasă de gol. Doar în etapa a 6-a, cu Sevilla, scor 0-1, nu a reușit să se facă remarcat.

În rest, în primele cinci meciuri ale La Liga a ieșit la rampă.

Aubameyang, lăudat și de Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini, antrenor al celor de la Betis Sevilla, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Aubameyang:

”Tot mai mulți fotbaliști își prelungesc carierele, prin muncă asiduă și maturitate. Toată lumea ar trebui să urmeze această cale. Forțează-te până când sportul în sine te obligă să te retragi.

A revenit la o vârstă pe care mulți ar putea-o considera înaintată, dar demonstrează că nu este un obstacol atunci când ai calitate”.