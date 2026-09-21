Federaţia Regală Spaniolă a anunţat oficial prelungirea contractului lui Luis de la Fuente până în 2032 la cârma echipei „La Roja”, având ca obiectiv Cupa Mondială din 2030, organizată în comun de Spania, Portugalia şi Maroc.

Luis de la Fuente şi-a prelungit oficial contractul de selecţioner al Spaniei

Prevăzută de câteva zile, prelungirea contractului lui Luis de la Fuente la cârma naţionalei Spaniei a fost oficializată luni de către Federaţia Regală Spaniolă.

Selecţionerul, în vârstă de 65 de ani, are acum un contract cu „La Roja” până în 2032.

„Ne propunem un proiect bazat pe stabilitate şi încredere. Această propunere se bazează pe încrederea acordată lui Luis de la Fuente şi proiectului sportiv pe care îl conduce, pentru un ciclu multianual de competiţii şi turnee importante. Vorbim despre cel mai titrat antrenor din istoria echipei naţionale (...) iar Luis de la Fuente merită un viitor îndelungat la RFEF”, a declarat preşedintele Federaţiei, Rafael Louzán.

Numit selecţioner al echipei naţionale în 2023, Luis de la Fuente a obţinut rezultate extraordinare, câştigând Euro 2024, Cupa Mondială din 2026 şi ajungând în finala Ligii Naţiunilor din 2025.

Fostul selecţioner al echipelor U19 şi U21 va conduce din nou generaţia de aur la Euro 2028, la Cupa Mondială din 2030 (organizată în comun de Spania, Portugalia şi Maroc) şi la Euro 2032.