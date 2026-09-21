Cu un singur punct în ultimele cinci etape, Marius Baciu (51 de ani) și-a încheiat ”mandatul” la fosta campioană a României, iar Becali s-a mișcat repede. L-a contactat pe Reghecampf și a bătut palma cu antrenorul în cel mai scurt timp, la cerința galeriei.

Gigi Becali anunță cât trebuie să plătească Reghecampf pentru a semna cu FCSB

Acum, antrenorul trebuie să-și încheie socotelile cu Esperance Tunis, echipa pe care o pregătește în Tunisia, pentru a reveni în România și a semnat cu FCSB. Gigi Becali a dezvăluit că acesta va fi nevoit să achite și o sumă de bani.

Clauza de reziliere din contractul său este în valoare de 150.000 de euro, spune Becali. Ținând cont că Reghecampf ar avea de încasat două salarii, în valoare de 50.000 de euro, acesta ar urma să achite și diferența 50.000 de euro pentru a semna cu FCSB.

„Ne-am înțeles, staff-ul face toate demersurile pentru un cantonament în Turcia, zece zile. Eu spun ce am vorbit eu cu el. O clauză de trei salarii, 150.000 de euro. Are de luat două salarii, deci 100.000, și mai dă el încă 50.000”, a spus Becali.

Cu un singur punct în ultimele cinci etape, FCSB este pe locul zece, cu 12 puncte, la 11 distanță de liderul Dinamo și la zece de Rapid. Oțelul Galați ar urma să fie următoarea adversară a fostei campioane.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.