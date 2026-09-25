EXCLUSIV Gică Hagi, luat la întrebări înainte de Suedia - România: „Nu a mai jucat de o lună!”

Gică Hagi, luat la întrebări înainte de Suedia - România: „Nu a mai jucat de o lună!” Nations League
SPORT.RO
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Decizia lui Gică Hagi a fost contestată înaintea meciului Suedia - România. 

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Gica HagiRazvan RatRomaniaDennis Man
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România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.

Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea meciului Suedia - România din Liga Națiunilor, Răzvan Raț și Cristian Pulhac a fost ivitații Cristian Pintea la VoyoSport Live și au analizat situația echipei naționale.

Răzvan Raț, despre Dennis Man: „Nu ai cum să apreciezi forma lui sportivă”

Răzvan Raț a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre selecția făcută de Gică Hagi și a atras atenția asupra formei salbe a anumitor jucători.

Fostul căpitan al naționalei României l-a dat exemplu pe Dennis Man, care nu a mai jucat de aproape o lună pentru PSV.

„Luăm cazul Man, știm foarte bine ce poate Man și ce jucător valoros este, dar cu siguranță Man nu este la echipa națională acum pentru forma sportivă. Este aici pentru ceea ce poate să îi ofere echipei naționale și ce înseamnă el ca jucător, pentru că nu ai cum să apreciezi forma sportivă a lui Dennis Man dacă el are 90 de minute jucate în șase sau șapte meciuri.

El nu a mai jucat de o lună, deci care e forma sportivă a lui Man?! Nu poți să îmi spui că poți să apreciezi forma lui sportivă dacă el nu a mai jucat în ultimele trei săptămâni sau mai mult”, a spus Răzvan Raț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

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Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie: 

  • Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: 

  • România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: 

  • Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: 

  • România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7) - ACCIDENTAT.

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