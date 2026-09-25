România va debuta în Grupa 4 din Liga B a Nations League într-un meci în deplasare la Suedia, într-o grupă din care „tricolorii” le vor întâlni și pe Polonia și Bosnia.

Partida Suedia - România, din prima rundă de Nations League, va avea loc vineri, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea meciului Suedia - România din Liga Națiunilor, Răzvan Raț și Cristian Pulhac a fost ivitații Cristian Pintea la VoyoSport Live și au analizat situația echipei naționale.

Răzvan Raț, despre Dennis Man: „Nu ai cum să apreciezi forma lui sportivă”

Răzvan Raț a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre selecția făcută de Gică Hagi și a atras atenția asupra formei salbe a anumitor jucători.

Fostul căpitan al naționalei României l-a dat exemplu pe Dennis Man, care nu a mai jucat de aproape o lună pentru PSV.

„Luăm cazul Man, știm foarte bine ce poate Man și ce jucător valoros este, dar cu siguranță Man nu este la echipa națională acum pentru forma sportivă. Este aici pentru ceea ce poate să îi ofere echipei naționale și ce înseamnă el ca jucător, pentru că nu ai cum să apreciezi forma sportivă a lui Dennis Man dacă el are 90 de minute jucate în șase sau șapte meciuri.

El nu a mai jucat de o lună, deci care e forma sportivă a lui Man?! Nu poți să îmi spui că poți să apreciezi forma lui sportivă dacă el nu a mai jucat în ultimele trei săptămâni sau mai mult”, a spus Răzvan Raț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.