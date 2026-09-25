Premiul primit de Jude Bellingham: englezii, „la picioarele” starului de la Real Madrid

Anunţul a fost făcut de The Football Association, Federaţia engleză, iar Bellingham (Real Madrid) a fost desemnat câştigător în urma voturilor fanilor care au votat pe o aplicaţie oficială de pe site-ul echipei naţionale a Angliei.

Jude Bellingham (23 de ani) a devenit cel mai tânăr fotbalist european care a participat la patru turnee majore, iar după prestaţia sa de la Cupa Mondială, unde a înscris 7 goluri, Anglia a terminat pe locul 3, reuşind cea mai bună performanţă din 1966.

„Este o onoare imensă să fiu recunoscut din nou de fani. Deci, nu este ceva la care te gândeşti când joci pentru ţara ta, dar este evident o completare frumoasă la vara grozavă pe care am avut-o şi la onoarea de a juca pentru ţara mea”, a spus Bellingham, care a fost ales cel mai bun jucător al anului şi în 2025, scrie News.ro.