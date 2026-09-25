Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga 3

Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga 3 Fotbal intern
SPORT.RO
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Un fost jucător de la FCSB în care roș-albaștrii aveau mari speranțe a ajuns în Liga 3.

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Din articol

Ionuț Panțîru a plecat de la FCSB la începutul anului 2025, la scurt timp după ce revenise după o accidentare care l-a făcut indisponibil mai bine de doi ani.

Ionuț Panțîru a ajuns în Liga 3

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Totul s-a întâmplat în 2021, în timpul unui meci cu Sepsi Sfântu Gheorghe, când fundașul lateral a fost ”victima” colegului său, Adrian Șut.

După ce a revenit după accidentare, Panțîru a fost mai mult rezervă la FCSB și, chiar dacă Mihai Stoica declara la un moment dat că a fost impresionat de felul în care se prezenta jucătorul la antrenamente, în ianuarie 2025, fotbalistul i-a părăsit pe roș-albaștri după șase ani petrecuți la echipa lui Gigi Becali.

De atunci, Panțîru a trecut pe la formații precum FC Voluntari, CS Tunari, Gloria Bistrița, însă în luna august a rămas liber de contract după doar două meciuri jucate la Gloria Bistrița. Acum, fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga 3, la Gloria Băneasa.

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