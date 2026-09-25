Sâmbătă, va porni în fruntea grilei în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, în faţa lui Charles Leclerc (Ferrari) şi Oscar Piastri (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes) va porni abia de pe locul 16, după o greşeală comisă în Q1.

Russell şi-a asigurat al cincilea pole position al sezonului 2026 într-o sesiune de calificări extrem de competitivă pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, britanicul rămânând singurul pilot Mercedes după ce Kimi Antonelli a ieşit din cursă în urma unui accident în Q1.

Părea că patru echipe vor intra în lupta pentru primul loc, dar Russell a progresat cu fiecare tur în Q3, reuşind să-şi asigure un avantaj spectaculos de opt zecimi faţă de Charles Leclerc de la Ferrari şi a încheiat sesiunea cu un timp de 1m 42,526s.

Oscar Piastri s-a clasat pe locul al treilea, la doar 0,001 s în urma monegascului, devansându-i pe Isack Hadjar de la Red Bull şi pe Lando Norris, al doilea pilot McLaren, care a suferit un blocaj al roţilor în ultimul tur, ceea ce l-a împiedicat să-şi îmbunătăţească timpul.

Lewis Hamilton de la Ferrari s-a mulţumit cu locul 6, devansându-i pe Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull) şi pe Carlos Sainz de la Williams, valorificând la maximum pachetul extins de îmbunătăţiri al echipei. Franco Colapinto a completat top 10 pentru Alpine, după ce a avut dificultăţi în a înregistra un tur reprezentativ.

Ollie Bearman, de la Haas, a ratat la limită un loc în Q3 şi a terminat pe locul 11, înaintea lui Liam Lawson şi a lui Alex Albon, care nu a fost deloc mulţumit după ce coechipierul său de la Williams nu l-a ajutat cu un "tow".

Esteban Ocon a ocupat locul 14, în faţa lui Arvid Lindblad de la Racing Bulls, a cărui sesiune a fost afectată de greşeli, în timp ce Antonelli, după ce a lovit zidul la Curba 1 la finalul sesiunii, a rămas cu mult în urma rivalilor din fruntea clasamentului, pe locul 16.

În ciuda aducerii unor îmbunătăţiri majore pe Circuitul Oraşului Baku, ambii piloţi Audi au fost eliminaţi în Q1, Gabriel Bortoleto ocupând locul 17, iar Nico Hulkenberg terminând imediat în urma sa, pe locul 18.

Fernando Alonso de la Aston Martin a urmat după ce a suferit un blocaj puternic al roţilor care l-a obligat să se retragă pe o zonă de ieşire, dar o penalizare severă pe grila de start pentru componentele noi ale unităţii de putere îi va retrograda pe el şi pe coechipierul său, Lance Stroll, în ultimul rând.

Astfel, cei doi piloţi Cadillac, Sergio Perez - fost câştigător al cursei de aici - şi Valtteri Bottas, vor urca pe poziţiile 19 şi, respectiv, 20 pe grila de start de mâine, iar Aston Martin va ocupa ultimul loc.

De ce are loc sâmbătă Marele Premiu al Azerbaidjanului?

Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost devansat cu o zi din cauza unei sărbători care împiedică organizarea cursei duminică.

Data de 27 septembrie este o zi de sărbătoare naţională în Azerbaidjan. O comemorare deosebit de importantă instituită de autorităţile azere în decembrie 2020, la câteva săptămâni după încheierea războiului din Nagorno-Karabah.

Această zi aduce astfel un omagiu victimelor conflictului dintre Azerbaidjan şi Armenia din regiunea Nagorno-Karabah. Organizarea celui mai mare eveniment sportiv al ţării în acelaşi timp era, aşadar, de neconceput. În loc să amâne acest Marele Premiu, care se desfăşoară în mod tradiţional în septembrie, FIA a decis ca monoposturile să concureze de joi până sâmbătă.