Pe lângă cele mai recente informații despre echipa națională, vor fi dezbătute și știrile momentului din sportul național și internațional.

Moderatorul Cristi Pintea îi va avea invitați între orele 16:00 și 18:00 pe foștii internaționali Ciprian Marica (72 de selecții, 25 de goluri) și Bogdan Lobonț (86 de selecții).

Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia

Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”

Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi

România - Bosnia se joacă diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în runda a doua din Liga Națiunilor.

Hagi, schimbări masive în lot pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Bosnia. Nu mai puțin de șase titulari din eșecul cu Suedia (1-2) vor urmări din tribună partida de diseară: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Pe lângă cei șase jucători enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia