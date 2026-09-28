VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, azi, de la 16:00

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, azi, de la 16:00 Nationala VOYO Sport Live
SPORT.RO
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VOYO SPORT LIVE revine în direct pe VOYO SPORT 1 cu o emisiune dedicată echipei naționale a României. 

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Din articol

Moderatorul Cristi Pintea îi va avea invitați între orele 16:00 și 18:00 pe foștii internaționali Ciprian Marica (72 de selecții, 25 de goluri) și Bogdan Lobonț (86 de selecții). 

VOYO SPORT LIVE, azi, de la 16:00, pe VOYO SPORT 1

Cei doi foști fotbaliști ai României vor analiza eșecul din Suedia (1-2) și vor prefața confruntarea de astăzi de pe Arena Națională împotriva Bosniei (21:45).

Pe lângă cele mai recente informații despre echipa națională, vor fi dezbătute și știrile momentului din sportul național și internațional.  

Ciprian Marica

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Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
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România - Bosnia se joacă diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în runda a doua din Liga Națiunilor.

Hagi, schimbări masive în lot pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Bosnia. Nu mai puțin de șase titulari din eșecul cu Suedia (1-2) vor urmări din tribună partida de diseară: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Pe lângă cei șase jucători enumerați, alți trei nu vor face parte din lot: Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Spre deosebire de meciul cu Suedia, în lotul lui Gică Hagi apar jucători precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă
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