Gabi Tamaș, atac cu „talpa sus” după Suedia - România 2-1: „Poate nu s-a făcut echipa cum trebuia!”

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.
Gabi Tamaș, atac cu „talpa sus” după Suedia - România 2-1
La scurt timp după fluierul final din Suedia - România 2-1, Gabi Tamaș a criticat dur echipa de start alcătuită de Gică Hagi. Fostul internațional a mărturisit că nu i-a plăcut deloc evoluția „tricolorilor”, iar de la început ar fi început cu Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu, ci nu i-ar fi introdus pe parcurs.
„Mie nu mi-a plăcut deloc! Suedezii au început foarte bine, dacă era 2-0 în minutul 10, nu se supăra nimeni. Am fost întârziați în dueluri, distanțele erau foarte mari, ajungeam foarte greu și ne scoteau dintr-o pasă. Făceam pressing târziu, asta este problema.
Mă așteptam la mai mult, la mai multe ocazii din partea noastră. Hai să fiu și puțin răutăcios, poate nu s-a făcut echipa cum trebuia! Eu aș fi început cu Stanciu și Mihăilă în primul 11. Dacă tot vrem să încercăm ceva și să dominăm meciul, să fim ofensivi, hai să fim 100% ofensivi”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit AS.ro.
Echipele de start din Suedia - România
- Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak
Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund
Selecționer: Graham Potter (51 de ani)
- România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu
Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir
Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)
Desfășurarea duelului Suedia - România
Partida de pe „Strawberry Arena” a început cu Suedia la timonă, elevii lui Graham Potter dominând autoritar în primele 10 minute. Ulterior, „tricolorii” au echilibrat, însă reușita a venit pentru gazde.
Ayary i-a pasat excelent în profunzime lui Isak, Ghiță nu a putut interveni, iar, în ciuda eforturilor făcute de Ionuț Radu, atacantul de 150 de milioane de euro a lui Liverpool a deschis tabela în minutul 20.
Spre încântarea fanilor din România, elevii lui Gică Hagi au dat replica la scurt timp. După un contra-atac fulger, Andrei Rațiu i-a pasat lui Dennis Man, iar ceea ce a urmat a fost de-a dreptul de vis.
Atacantul lui PSV a trecut superb de experimentatul Lindelof, a șutat, iar Johansson nu a avut nicio șansă să intervină. La scurt timp, Dennis Man a mai avut o ocazie, în minutul 33, însă execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.
Totuși, oaspeții s-au aflat în avantaj la pauză. Gyokeres a marcat fix înainte ca arbitrul să trimită echipele la vestiare. Atacantul lui Arsenal a șutat puternic, iar Drăgușin nu a reușit să respingă, fundașul respingând în proprie poartă.
La scurt timp după ce actul secund a început, Stroud a înscris superb. Din fericire pentru suporterii români, VAR a intervenit, iar reușita a fost anulată. Motivul? Un henț la Isak în faza premergătoare golului. În cele din urmă, spre nefericirea fanilor români, scorul a rămas 2-1 în favoarea Suediei.