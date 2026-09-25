Gabi Tamaș, atac cu „talpa sus” după Suedia - România 2-1: „Poate nu s-a făcut echipa cum trebuia!”

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Gabi Tamaș, atac cu „talpa sus” după Suedia - România 2-1

La scurt timp după fluierul final din Suedia - România 2-1, Gabi Tamaș a criticat dur echipa de start alcătuită de Gică Hagi. Fostul internațional a mărturisit că nu i-a plăcut deloc evoluția „tricolorilor”, iar de la început ar fi început cu Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu, ci nu i-ar fi introdus pe parcurs.

„Mie nu mi-a plăcut deloc! Suedezii au început foarte bine, dacă era 2-0 în minutul 10, nu se supăra nimeni. Am fost întârziați în dueluri, distanțele erau foarte mari, ajungeam foarte greu și ne scoteau dintr-o pasă. Făceam pressing târziu, asta este problema.

Mă așteptam la mai mult, la mai multe ocazii din partea noastră. Hai să fiu și puțin răutăcios, poate nu s-a făcut echipa cum trebuia! Eu aș fi început cu Stanciu și Mihăilă în primul 11. Dacă tot vrem să încercăm ceva și să dominăm meciul, să fim ofensivi, hai să fim 100% ofensivi”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit AS.ro.