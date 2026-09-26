Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a răbufnit: „Suntem slabi, punct, la revedere!”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a răbufnit
La scurt timp după fluierul final, Ianis Hagi a repetat de foarte multe ori cuvântul „mister”, în condițiile în care selecționerul este chiar tatăl său.
Acest lucru a fost scos în evidență și de către Gabi Tamaș. Fostul internațional susține că Ianis Hagi a fost timorat și nu a vrut să spună lucrurilor pe nume, anume că jucătorii au jucat slab, iar din această cauză meciul a fost pierdut.
„Noi am rămas pe vechi, la fiecare greşeală zicem ‘Nu-i nimic, bravo, bravo’. Când îi spun: ‘Bă, eşti prost, ai greşit’. Trebuie să spui realitatea, nu ai jucat bine. Să vedem cum progresezi, ca să nu mai faci rău.
Interviul lui Ianis… era puţin timorat, emotiv. Dacă zici ‘Mister’ de cinci ori, nu cred că a fost vreun jucător să zică de staff, ce-şi doreşte staff-ul. Tu ce vrei? Vrei să ajungi mai departe, să ajuţi?
Hai să fim realişti, nu ne mai ascundem, stai că staff-ul, stai că nu ştiu ce… Suntem slabi, punct, la revedere! Dăm foaia şi mergem mai departe. Pierdem şi meciul de acasă, ce facem după?
Începem iar cu încrederea, hai să spunem lucrurile pe faţă, de asta nu creşte nici fotbalul românesc", a declarat Gabi Tamaș, la Antena 1.
Declarațiile lui Ianis Hagi după Suedia - România 2-1
Ianis Hagi a expus că echipa putea scoate mai mult din deplasarea din Suedia, cel puțin acesta a fost sentimentul la cald, după meci. Totuși, mijlocașul nu își pierde speranțele și a amintit că mai sunt 5 partide de disputat în grupa din Liga Națiunilor.
„Cred că primul sentiment al meciului e că puteam mai mult. Așa cum am vorbit și cu mister, trebuie să avem mai multă încredere în noi. În ceea ce facem, în ceea ce am pregătit. Eu zic că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut și noi momente bune, ocazii. Doar că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Simt că puteam mai mult. Având în credere mai mare în ceea ce jucăm și în ceea ce am lucrat săptămâna asta, cred că puteam să avem un rezultat și mai bun.
Până atunci mai avem două meciuri, până la revanșă, mai avem două meciuri de câștigat, de arătat mult mai bine. Cum am spus-o. Ăsta e cuvântul cel mai important: încredere. Încredere în ce ne dorim, în ce își dorește mister. Plecând de la mine, până la ultimul jucător de la echipa națională. Să avem mai multă încredere în noi.
E clar că e important să câștigăm cu Bosnia, să aplicăm ce lucrăm. Să ajungem la nivelul pe care îl dorește staff-ul tehnic. Ne dorim să ne reușim ceea ce și-a propus mister cu noi și asta cred că e munca cea mai grea, să reușim să jucăm un meci întreg, din minutul 1 până în minutul 90, tot ce își dorește.
(n.r. despre situația sa) Sunt în perioada de toamnă, avem meciuri multe, sunt în situația în care eu și clubul trebuie să ajungem pe același drum, să ne ajutăm reciproc și după aceea voi vedea. Încă mai am zece zile, 12 zile la națională, sper să le terminăm așa cum trebuie, după vine perioada de la club unde trebuie să joc și să fiu într-o formă cât mai bună”, a spus Ianis Hagi după meci.