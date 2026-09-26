Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a răbufnit: „Suntem slabi, punct, la revedere!”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a răbufnit

La scurt timp după fluierul final, Ianis Hagi a repetat de foarte multe ori cuvântul „mister”, în condițiile în care selecționerul este chiar tatăl său.

Acest lucru a fost scos în evidență și de către Gabi Tamaș. Fostul internațional susține că Ianis Hagi a fost timorat și nu a vrut să spună lucrurilor pe nume, anume că jucătorii au jucat slab, iar din această cauză meciul a fost pierdut.

„Noi am rămas pe vechi, la fiecare greşeală zicem ‘Nu-i nimic, bravo, bravo’. Când îi spun: ‘Bă, eşti prost, ai greşit’. Trebuie să spui realitatea, nu ai jucat bine. Să vedem cum progresezi, ca să nu mai faci rău.

Interviul lui Ianis… era puţin timorat, emotiv. Dacă zici ‘Mister’ de cinci ori, nu cred că a fost vreun jucător să zică de staff, ce-şi doreşte staff-ul. Tu ce vrei? Vrei să ajungi mai departe, să ajuţi?

Hai să fim realişti, nu ne mai ascundem, stai că staff-ul, stai că nu ştiu ce… Suntem slabi, punct, la revedere! Dăm foaia şi mergem mai departe. Pierdem şi meciul de acasă, ce facem după?

Începem iar cu încrederea, hai să spunem lucrurile pe faţă, de asta nu creşte nici fotbalul românesc", a declarat Gabi Tamaș, la Antena 1.