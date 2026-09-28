România continuă să închidă ochii la manifestările huliganice care se petrec pe stadioanele țării.

Dacă în Occident, problema huliganilor a fost rezolvată, în mare măsură, sau măcar ținută sub control, cât de cât, în schimb, la noi, cei care fac hoas pe stadioane revin pe arenele sportive nestingheriți. Rezultatul? Aproape că în fiecare an, echipa națională e „condamnată“ să aibă terenul suspendat, cel puțin la o partidă de acasă.

Acum, suspendarea dictată de UEFA ne va lovi în prima parte a campaniei din Nations League, ediția 2026-2027. Pentru că, diseară (ora 21:45), România – Bosnia se va juca fără spectatori. Dacă în ultimii ani, în astfel de momente, FRF reușea, totuși, să aducă mulți copii în tribune – măsură aprobată de UEFA -, de această dată, nici o asemenea idee n-a putut fi pusă în practică. Așadar, România – Bosnia se va desfășura într-o atmosferă dezolantă.

Problema și mai mare a FRF-ului e că, din cauza suspendării terenului, tocmai s-a ales cu o „gaură“ în buget. Una destul de mare!

FRF, pierdere financiară importantă din cauza suspendării terenului

În ciuda faptului că România traversează un moment prost din punct de vedere fotbalistic – naționala a căzut pe locul 53 în clasamentul FIFA și, la nivel de cluburi, avem o singură echipă în grupele competițiilor UEFA – meciurile naționalei de acasă continuă să stârnească un mare interes. Dovadă și faptul că următoarea întâlnire de pe teren propriu, România – Suedia (5 octombrie, ora 21:45), se va desfășura cu „casa închisă“. Deja, cu o săptămână înainte de meci, aproape toate biletele au fost vândute pentru confruntarea de pe „Arena Națională“.

În acest context, ne dăm seama că disputarea meciului România – Bosnia fără spectatori reprezintă o pierdere financiară mare de tot pentru federație. La o partidă găzduită de „Arena Națională“, la care vin 50,000 de spectatori sau mai mulți, FRF câștigă între 800,000 și 1,200,000 de euro din vânzarea biletelor. Și, după scăderea cheltuielilor de organizare din aceste sume, profitul FRF e estimat în jurul sumelor de 600,000 – 1,000,000 de euro.

Ultima dată când România a întâlnit Bosnia, la București, meciul s-a jucat tot pe „Arena Națională“, dar cu spectatori. Se întâmpla pe 21 martie 2025, în debutul campaniei de calificare pentru CM 2026. Atunci, 49,413 de spectatori au fost în tribune, în partida în care Bosnia a luat toate punctele grație unei victorii cu 1-0.

Așadar, după cum se vede, precedentul meci România – Bosnia aproape că s-a jucat cu „casa închisă“, ceea ce se putea întâmpla și acum, dacă n-ar fi existat suspendarea dictată de UEFA. Concluzia? Huliganii l-au lovit pe Burleanu unde îl doare mai tare: la buzunar!