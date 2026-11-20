Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că o eventuală plecare a unor jucători importanţi, precum Daniel Armstrong, ar îngreuna îndeplinirea obiectivelor formaţiei sale, precizând că, deocamdată, fotbaliştii trebuie să se concentreze asupra meciurilor, în condiţiile în care perioada de transferuri se va deschide abia în luna ianuarie.

”Perioada de transferuri se deschide abia în ianuarie”

"Dacă pierdem jucători esenţiali va fi cu siguranţă mai dificil să atingem poziţia pe care ne dorim să o ocupăm", a afirmat tehnicianul portughez, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Petrolul Ploieşti, din etapa a 16-a a Superligii.

Întrebat despre posibilitatea ca Daniel Armstrong să plece de la Dinamo, în contextul informaţiilor apărute în presă privind interesul unor cluburi din străinătate pentru jucătorul scoţian, Nuno Campos a spus că este prea devreme pentru discuţii privind transferurile.

"Perioada de transferuri se deschide abia în ianuarie. Vom avea timp să discutăm dacă se va întâmpla ceva atunci. În momentul de faţă, perioada de transferuri este închisă, jucătorii sunt aici şi trebuie să se concentreze asupra muncii noastre şi a ceea ce au de făcut pe teren pentru a câştiga meciurile. Şi eu trebuie să mă concentrez asupra muncii de zi cu zi şi asupra fiecărui meci pe care îl avem. Acum este momentul să ne concentrăm asupra noastră, nu să ne gândim la viitor. În fotbal, lucrurile se pot schimba foarte repede şi trebuie să ne concentrăm asupra prezentului", a explicat antrenorul.

Nuno Campos despre mutarea meciului la Slobozia

Referitor la partida cu Petrolul Ploieşti, programată pe stadionul 1 Mai din Slobozia, din cauza indisponibilităţii Arenei Naţionale şi a Stadionului Arcul de Triumf, Nuno Campos a recunoscut că absenţa de pe terenul propriu reprezintă un dezavantaj pentru echipa sa.

"Desigur că nu este ceea ce ne-am dorit. Ne-am obişnuit să jucăm alături de suporterii noştri. Cred că ei vor face efortul de a veni la meci, dar este diferit să joci pe stadionul nostru, unde disputăm toate sau aproape toate partidele. Dar ce putem face? Nu este treaba mea să mă pronunţ asupra acestor aspecte. În ceea ce mă priveşte, ca antrenor, am nevoie de un teren bun pentru antrenamente şi de un stadion bun pentru meciuri. Aşa trebuie să privesc lucrurile", a declarat tehnicianul portughez, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formaţia Petrolul Ploieşti, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul 1 Mai din Slobozia, într-o partidă din cadrul etapei a 16-a a Superligii.