Ianis Avramescu, atacantul originar din Pitești, este considerat de presa din Italia revelația echipei Primavera a Parmei și unul dintre tinerii de urmărit la nivel mondial în noul sezon, după ce a reușit performanța de a înscrie de două ori împotriva lui Juventus Torino, la Vinovo, aducând Parmei primul punct al sezonului, dar și un gol împotriva lui Lazio Roma, în prelungiri, determinând astfel o nouă victorie a Parmei.
Ianis Avramescu, noua revelație a Parmei Primavera
După performanțele realizate pe teren în primele trei etape, Ianis Avramescu a fost declarat „jucătorul meciului” și a fost inclus în echipă în 2 dintre acestea, în campionatul Primavera.
Prestațiile sale la Parma l-au transformat într-unul dintre jucătorii de la care se așteaptă foarte mult în actualul sezon, iar Ianis Avramescu pare să nu fie deloc intimidat de presiune și a devenit deja, potrivit presei din Italia, unul dintre cele mai interesante nume ale noii echipe.
Ianis Avramescu s-a născut la Pitești, pe 27 octombrie 2008.
Ianis Avramescu a început fotbalul la Atletic Bradu
A început fotbalul la Atletic Bradu, apoi a trecut în 2020 la Star Sport Argeș, iar după numai câteva luni a fost remarcat și adus la FCV Farul. La Farul a parcurs etapele academiei și a ajuns foarte devreme la prima echipă: a bifat trei apariții la seniori și a oferit un assist. În vara lui 2025 a venit oferta Parmei, pe care Avramescu a acceptat-o, mai ales că transferul său a fost negociat direct cu Gheorghe Hagi.
Primul său sezon în Italia a coincis cu parcursul extraordinar al Parmei Primavera până în finala campionatului. Antrenorul Nicola Corrent i-a acordat rapid încredere, iar Ianis a strâns 25 de apariții între campionat și Cupa Italiei Primavera, cu două goluri și două assisturi din postura de cel mai tânăr component din lotul echipei Parma.
Ianis Avramescu e fan Cristiano Ronaldo și Zlatan Ibrahimovic
Ianis Avramescu îi admiră pe Cristiano Ronaldo și Zlatan Ibrahimović pentru mentalitatea, ambiția și capacitatea lor de a-și construi cariere la cel mai înalt nivel, dar printre cele mai puternice modele și repere de valoare pentru el este Cristian Chivu pentru omul care este, dar și pentru parcursul său extraordinar de la cariera de jucător până la cea de antrenor la Inter Milano.