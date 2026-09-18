Ianis Avramescu, atacantul originar din Pitești, este considerat de presa din Italia revelația echipei Primavera a Parmei și unul dintre tinerii de urmărit la nivel mondial în noul sezon, după ce a reușit performanța de a înscrie de două ori împotriva lui Juventus Torino, la Vinovo, aducând Parmei primul punct al sezonului, dar și un gol împotriva lui Lazio Roma, în prelungiri, determinând astfel o nouă victorie a Parmei.

Ianis Avramescu, noua revelație a Parmei Primavera

După performanțele realizate pe teren în primele trei etape, Ianis Avramescu a fost declarat „jucătorul meciului” și a fost inclus în echipă în 2 dintre acestea, în campionatul Primavera.

Prestațiile sale la Parma l-au transformat într-unul dintre jucătorii de la care se așteaptă foarte mult în actualul sezon, iar Ianis Avramescu pare să nu fie deloc intimidat de presiune și a devenit deja, potrivit presei din Italia, unul dintre cele mai interesante nume ale noii echipe.