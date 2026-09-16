Cristiano Ronaldo a luat decizia de a mai sări peste unele meciuri ale echipei sale din acest sezon, urmând să joace doar în partidele importante din dorința de a-și menaja organismul, la 41 de ani.

La ce s-a întâmplat însă, marți, la debutul celor de la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită) în noul sezon de Champions League Elite, probabil, CR7 a regretat decizia că a făcut deplasarea în Emirate. Pentru că aici, echipa sa a fost „sfâșiată“, pur și simplu, de Al-Ain, formație care a cucerit titlul în campania anterioară, avându-l pe Adrian Șut în lot.

Ronaldo, la cea mai dură înfrângere din 2022 încoace!

Pe „Hazza bin Zayed Stadium“, cu Ronaldo titular și integralist la Al-Nassr Riad, meciul a devenit o demonstrație de forță pentru gazde. Pentru că Al-Ain a marcat gol după gol, obținând o victorie zdrobitoare: 4-0 (Rahimi 25, 63, 72, Giakoumakis 85).

Deși toate privirile au fost pe Ronaldo, starul meciului a devenit marocanul Soufiane Rahimi (30 de ani). Pe lângă hattrick-ul său spectaculos, acesta a dat și pasa de gol pentru reușita care a închis tabela. Totul sub privirile unui Ronaldo neputincios, lăsat pe teren până la fluierul de final de antrenorul Ange Postecoglou.

Această înfrângere, scor 0-4, a fost cea mai categorică pentru Ronaldo din 2022 încoace! Ultima dată când starul portughez a fost pe teren, la un astfel de „măcel“, a fost pe 13 august 2022, în a doua etapă din Premier League, în acel sezon. Atunci, cu Ronaldo integralist, Manchester United a fost desființată de Brentford, în deplasare, cu 4-0.

Revenind la partida de ieri, Al-Ain – Al-Nassr Riad (4-0), scorul final a declanșat o veritabilă „furtună“ online printre suporterii saudiți. Furioși, aceștia au catalogat jocul echipei drept „jalnic“ și au cerut „decapitarea“ imediată a antrenorului Postecoglou.

REZUMAT Al-Ain - Al Nassr 4-0 (VOYO)