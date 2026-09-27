Serbia - Olanda 1-2. Prima victorie pentru Xavi Hernandez ca selecționer al ”Portocalei Mecanice”

Naționala Țărilor de Jos s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Serbiei în runda a doua din campania de Nations League.

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Olandezii au deschis scorul după o jumătate de oră prin Mexx Meerdink, care a punctat de la 11 metri.

Serbia a restabilit egalitatea în primul minut al celei de-a doua reprize, când Luka Jovic a înscris din pasa lui Sasa Lukic.

Scorul final a fost stabilit în minutul 69, prin Meerdink, care a profitat de assist-ul lui Guus Till și l-a învins pe Milinkovic-Savic.

Naționala lui Xavi Hernandez ocupă în momentul de față primul loc în Grupa 2 din Liga A, cu patru puncte strânse în două meciuri. Serbia este ultima clasată în grupă cu două înfrângeri la rând.

”Trebuie să fim sinceri, trebuie să jucăm un fotbal mai bun. Dar au fost și lucruri bune. În orice caz, sunt fericit și mulțumit de atitudinea și efortul pe care le-am arătat.

Am dominat mai mult în a doua repriză și ne-am creat mai multe ocazii. Ne-am respectat mai bine pozițiile și, prin urmare, am putut ataca spațiile mai eficient”, a spus Xavi după meci.