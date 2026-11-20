„Tricolorii” au ajuns în această fază după ce au încheiat grupa pe ultimul loc. Duelul cu Estonia se va disputa în martie 2027, în dublă manșă, iar returul va avea loc cel mai probabil pe Arena Națională.

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„Lilleküla Stadium”, cunoscut și sub numele de „A. Le Coq Arena”, este cel mai mare stadion de fotbal din Estonia. Arena a fost inaugurată pe 2 iunie 2001, cu partida Estonia – Olanda, scor 2-4, și reprezintă casa naționalei, dar și a cluburilor Flora Tallinn și FCI Levadia.

Stadionul a trecut printr-un amplu proces de modernizare în perioada 2016-2018, iar capacitatea sa a ajuns la aproximativ 14.300 de locuri.

Arena dispune de tribune acoperite și a găzduit inclusiv Supercupa Europei din 2018, câștigată de Atletico Madrid, după 4-2 cu Real Madrid, în prelungiri.

România ar putea juca cu -°C la Tallinn

Este demn de menționat faptul că partida din martie se va disputa într-o perioadă în care vremea din capitala Estoniei poate pune probleme. Temperaturile medii în această lună oscilează în jurul valorii de -0,5 grade Celsius, cu maxime de aproximativ 3 grade și minime care pot coborî sub -4 grade.