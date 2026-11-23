După ce a încercat timp de cinci luni tratamente care să îl facă să evite operația, Jannik Sinner (25 de ani, 2 ATP) a acceptat ideea unei intervenții chirurgicale care să îi trateze problemele apărute la genunchiul drept.

Fostul număr unu mondial a cerut sfatul unui medic specialist din Finlanda, Lasse Lempainen, iar acesta i-a recomandat să accepte supunerea la operație în data de 24 noiembrie 2026, chiar pe teritoriul Finlandei.

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În trecut, Lempainen l-a tratat pe Ousmane Dembele și este considerat drept unul dintre cei mai buni specialiști în această ramură.

Jannik Sinner suferă de „genunchiul alergătorului,” în termeni populari, adică un sindrom al benzii iliotibiale, o structură fibroasă groasă care se întinde de la nivelul șoldului până sub genunchi.

Sindromul se manifestă în dureri acute în partea laterală a genunchiului, iar Sinner se poate face „vinovat” de câteva din cele trei cauze principale ale acestuia: suprasolicitarea și dezechilibre musculare.