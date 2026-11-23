Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

Adrian Mutu: ”Această situație deranjează orice jucător”

Risto Radunovic (34 de ani) s-a numărat printre remarcații lui Gigi Becali după partida disputată la Mioveni, în ciuda rezultatului. Patronul de la FCSB a subliniat importanța jucătorului muntenegrean, ajuns pe finalul contractului.

Adi Mutu (47 de ani), fostul mare internațional, s-a arătat convins de faptul că această situație îl deranjează pe Risto Radunovic.

„Cu siguranță această situație deranjează orice jucător. Tu să ajungi un jucător important, cum e Radunovic, de mulți ani la FCSB... să nu se ia o decizie în cazul lui și să-l lași până în ultima secundă, el se gândește și la sănătatea lui”, a spus Mutu, la Digi Sport.

După rezultatul de la Mioveni, FCSB a rămas pe locul nouă, cu 22 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la trei puncte de locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu, de această dată cu ultima clasată Csikszereda.

FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start: