Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.
Adrian Mutu: ”Această situație deranjează orice jucător”
Risto Radunovic (34 de ani) s-a numărat printre remarcații lui Gigi Becali după partida disputată la Mioveni, în ciuda rezultatului. Patronul de la FCSB a subliniat importanța jucătorului muntenegrean, ajuns pe finalul contractului.
Adi Mutu (47 de ani), fostul mare internațional, s-a arătat convins de faptul că această situație îl deranjează pe Risto Radunovic.
„Cu siguranță această situație deranjează orice jucător. Tu să ajungi un jucător important, cum e Radunovic, de mulți ani la FCSB... să nu se ia o decizie în cazul lui și să-l lași până în ultima secundă, el se gândește și la sănătatea lui”, a spus Mutu, la Digi Sport.
După rezultatul de la Mioveni, FCSB a rămas pe locul nouă, cu 22 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la trei puncte de locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off.
În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu, de această dată cu ultima clasată Csikszereda.
FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start:
- FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo
- Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou
- Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa