Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului

Echipa națională și-a început aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia a fost primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Gică Hagi, forțat să înlocuiască un titular în meciul cu Suedia

România a arătat un joc ofensiv în primul act de pe „Strawberry Arena”, drept dovadă că singurele ocazii ale partidei au venit în primele 45 de minute. Din nefericire pentru fanii români, selecționerul a efectuat modificări la scurt timp după pauză, iar acest lucru s-a reflectat imediat în randamentul echipei.

Vladimir Screciu a intrat în locul lui Tudor Băluță la reluarea jocului. La scurt timp după fluierul final, Gică Hagi a dezvăluit că a fost nevoit să îl schimbe pe Băluță. Motivul? Mijlocașul a acuzat probleme la stomac, iar stafful medical i-a transmis tehnicianului că jucătorul nu mai poate continua.

„Băluță a avut probleme la stomac, la pauză mi-a spus doctorul că nu poate și l-am schimbat. Oricărui fundaș i se poate întâmpla să scape atacantul, nu am făcut lucrurile bine în atac și la mijloc pentru ca ei să ajungă acolo. Ca și echipă, trebuia să facem lucrurile altfel.

Ei au fundași foarte puternici, nu am câștigat niciun duel, asta e greșeala pe care am făcut-o, că nu am jucat cu minge lungă verticală, așa am gândit meciul. Momentele bune pe care le-am avut... puteam profita mai mult de ele și să fim mai agresivi în jumătatea adversă”, a declarat Gică Hagi după Suedia - România 2-1.