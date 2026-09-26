Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Avertisment pentru jucătorii convocați de Gică Hagi! Ionuț Rada pune presiune

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada despre jucătorii echipei naționale. Fostul internațional susține că Gică Hagi are o strategie pe termen lung, iar fotbaliștii convocați nu ar trebui să se mulțumească doar cu prezența la acțiunea din această toamnă. Motivul? Selecționerul va căuta constant să găsească soluțiile care să funcționeze.

„Nu cred că alegerile din acest prim meci vor fi definitive. Depinde de puterea jucătorilor și de ceea ce reușesc la echipele de club pentru a fi din nou convocați. Cred că Hagi are o strategie și știe ce face. Ideea este ca noi — presa și suporterii — să îl ajutăm și să îi oferim încredere, pentru că nu o să fie ușor. Vor fi probabil și meciuri mai slabe sau partidă pe care le vom pierde.

Dacă la o echipă de club ai nevoie de mult timp ca să omogenizezi un lot, la echipa națională totul trebuie să funcționeze mult mai rapid. Așa că eu, ca suporter al echipei naționale și fan al lui Gică Hagi, consider că e de datoria noastră să îi acordăm tot sprijinul”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.