EXCLUSIV Avertisment pentru jucătorii convocați de Gică Hagi! Fostul internațional pune presiune: „Selecționerul are o strategie”

Avertisment pentru jucătorii convocați de Gică Hagi! Fostul internațional pune presiune: „Selecționerul are o strategie” Nationala
Iulian Stoica
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Jucătorii convocați de Gică Hagi au primit un avertisment de la un fost internațional.

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Ionut RadaEchipa NationalaGica Hagi
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Avertisment pentru jucătorii convocați de Gică Hagi! Ionuț Rada pune presiune

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada despre jucătorii echipei naționale. Fostul internațional susține că Gică Hagi are o strategie pe termen lung, iar fotbaliștii convocați nu ar trebui să se mulțumească doar cu prezența la acțiunea din această toamnă. Motivul? Selecționerul va căuta constant să găsească soluțiile care să funcționeze.

„Nu cred că alegerile din acest prim meci vor fi definitive. Depinde de puterea jucătorilor și de ceea ce reușesc la echipele de club pentru a fi din nou convocați. Cred că Hagi are o strategie și știe ce face. Ideea este ca noi — presa și suporterii — să îl ajutăm și să îi oferim încredere, pentru că nu o să fie ușor. Vor fi probabil și meciuri mai slabe sau partidă pe care le vom pierde. 

Dacă la o echipă de club ai nevoie de mult timp ca să omogenizezi un lot, la echipa națională totul trebuie să funcționeze mult mai rapid. Așa că eu, ca suporter al echipei naționale și fan al lui Gică Hagi, consider că e de datoria noastră să îi acordăm tot sprijinul”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.

  • Ionuț Rada
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Sursa foto: Ionuț Rada (Instagram).
Ionuț Rada / Foto: Imago Images
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Sursa foto: Ionuț Rada (Instagram).
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 1-1, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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