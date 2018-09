Asa arata mingea cu care Romania va juca in Nations League! Balonul va fi folosit in premiera diseara

UEFA Nations League debuteaza in aceasta seara, cu meciul vedeta dintre Franta si Germania. Toate meciurile zilei sunt AICI

UEFA a prezentat si noua minge cu care se va juca in Nations League, cea mai noua competitie internationala, in care Romania debuteaza maine seara, impotriva Muntenegrului, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Noul balon va inlocui modelul Telstar, folosit la Cupa Mondiala.

La fel ca mingea de la Mondial, si balonul pentru Nations League este facut tot de Adidas.