El e cel mai PROST PLATIT jucator din Liga 1! Salariu DE AMATOR pentru un fotbalist cu aproape 200 de meciuri in Franta: el a cerut asta

El este cel mai prost platit jucator din Liga 1.

Poli Iasi a adus un jucator cu aproape 200 de meciuri in prima liga din Franta, insa ii ofera un salariu de amator.

Cedric Mongongu, in varsta de 29 de ani, a venit la Iasi si a acceptat un salariu de doar 100 de euro pe luna. Propunerea a venit chiar din partea jucatorului. Mongongu a vrut sa fie corect cu noua sa echipa si le-a transmis sefilor de Iasi ca accepta un salariu simbolic pana in momentul in care se va pune la punct cu pregatirea fizica. Dupa ce va fi apt din punct de vedere fizic si va incepe sa joace meci de meci la Iasi, Mongongu va primi un salariu de 4.000 de euro pe luna.

Mongongu a jucat la AS Monaco, Evian, Eskisehirspor si Montpellier. Cedric Mongongu are si 40 de selectii pentru nationala statului Congo.