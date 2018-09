Surpriza uriasa! Silvio Berlusconi REVINE in fotbal! Ce club a cumparat in Italia

Silvio Berlusconi nu poate sta departe de fotbal.

Omul care a transformat Milanul in cel mai puternic club din lume la sfarsitul anilor '80 si inceputul anilor '90 a decis sa revina in fotbal. Si nu o face singur, ci alaturi de mana sa dreapta de la Milan, Adriano Galliani. Silvio Berlusconi a cumparat 70% din actiunile clubului Monza, aflat in Serie C in acest moment. Clubul era detinut de Nicola Colombo, fiuyl lui Felice Colombo, omul care a detinut Milanul intre 1977 si 1980. Acesta va pastra restul de 30% din actiuni.

Corriere dello Sport scrie ca actele urmeaza sa fie semnate in scurt timp, iar Galliani va prelua conducerea clubului. Obiectivul principal este promovarea echipei in Serie A. Ultima data cand Monza a jucat macar in Serie B a fost anul 2000!

Silvio Berlusconi a vandut in urma cu cativa ani actiunile de la AC Milan unui consortiu din China cu 800 de milioane de euro.