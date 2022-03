„Au fost multe momente bune!” Iordănescu, tranșant după remiza din Israel: „Criticați-mă pe mine, dar sunt lucruri departe de ce înseamnă minimum de bun simț!” 

„Tricolorii” au avut victoria în mâini în prima repriză, după ce Alexandru Cicâldău a deschis scorul, în minutul 10, din pasa lui Dennis Man. Apoi, în minutul 23 al partidei, căpitanul Vlad Chiricheș a reușit o recuperare perfectă la jumătatea terenului și a plecat pe contraatac, pasându-i lui Man, care a marcat.

În a doua repriză, Dabbur a marcat în minutul 57, după ce Ivan l-a scăpat din marcaj, iar apoi, același Dabbur a reușit 'dubla', după încă o serie de greșeli în lanț a defensivei României, în minutul 86.

Astfel, Iordănescu nu reușește să bifeze încă prima victorie pe banca naționalei României.

Iordănescu, tranșant după remiza din Israel: „Criticați-mă pe mine, dar mi se par lucruri departe de ce înseamnă minimum de bun simț!”

Selecționerul a vorbit la finalul partidei, arătându-se mulțumit de anumite momente ale jocului. Iordănescu a ținut să evidențieze situația delicată cu care s-a confruntat la națională, în momentul în care s-a trezit cu mulți jucători acuzând probleme de sănătate. Tehnicianul a ținut să puncteze că echipa ar trebui să primească mai mult sprijin.

„Hai să analizăm contextul, e final de acțiune, un context greu pentru noi, știți ce greu ne-a fost, salut efortul echipei. Au fost multe momente bune, am arătat un fotbal bun, am arătat că ne putem organiza foarte bune, cred că dacă eram puțin mai inspirați am fi putut pleca cu un rezultat pozitiv.

Am avut două adversare competitive, să fim obiectivi, o primă repriză foarte bună, am stat bine în teren, am controlat zonele. Prima repriză a fost totală, din punctul meu de vedere, în a doua am pierdut din energie, din agresivitate. Mă așteptam să se întâmple asta din ce a fost zilele astea, am avut și ocazii de 3-0 în prima repriză, și în a doua am avut câteva situații bune.

Prin ce am trecut, au fost nopți albe, în fiecare dimineață ne trezeam și aflam vești proaste. Sunt pregătit pentru orice critică, știu unde am venit, mi-am asumat, cred în potențialul echipei. Dacă nu facem front comun, vă spun din intimitate, e un grup care are nevoie de sprijin.

Criticați-mă pe mine, nicio problemă, dar mi se par și lucruri care sunt departe de ce înseamnă minimum de bun simț. Se vorbește despre un antrenor nou-venit, la trei zile, care a avut jucători îmbolnăviți prin camere, că nu a schimbat jocul echipei.

Pleacă Iordănescu, o luăm de la capăt. Eu cred că echipa are potențial și vom arăta mai multă forță, e o echipă care are nevoie de sprijin. Am debutat și jucători tineri, am adus și jucători care au scăzut și media de vârstă. Sprijiniți echipa pentru că are nevoie și în această seară am arătat momente de fotbal bun”, a spus Edward Iordănescu la finalul partidei.