Dumitru Dragomir a dezvăluit ce salariu are Edi Iordănescu: ”E antrenor de cinci milioane de euro”

Chiar dacă ”tricolorii” au obținut deja calificarea la turneul final, meciul cu Elveția de pe Arena Națională va avea o miză aparte. Dacă va reuși să scape neînvinsă, România va fi repartizată în urna a doua valorică la tragerea la sorți de la Hamburg, astfel că ar putea evita adversari mai dificili precum Ungaria, Turcia sau Danemarca.

Edward Iordănescu (45 de ani) a reușit o performanță impresionantă și a obținut calificarea la EURO 2024, al șaselea turneu continental din istoria naționalei României. De altfel, acesta era și obiectivul fixat de Federația Română de Fotbal.

Dumitru Dragomir: ”Iordănescu e antrenor de cinci milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit în termeni laudativi despre selecționerul României. Acesta este de părere că Iordănescu Jr. ar trebui să ceară un salariu de un milion de euro pe an la FRF.

“Păi are cineva curaj să îl dea afară acum? Sau să îi zică ceva? Eu dacă aș fi în locul lui aș cere, cel puțin, un milion de euro pe an. Are 30 de mii de euro pe lună, deci 360 de mii de euro pe an. Dacă aș fi în locul lui nu aș sta sub un milion.

După rezultatele astea dacă se supără și nu merge în Germania, e antrenor de 5 milioane de euro în Arabia Saudită. E unul dintre cei care a calificat o echipă națională la un turneu final”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Campionatul European din 2024, care va fi găzduit de Germania, va fi transmsi de PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Israel - România 1-2. ”Tricolorii”, după opt ani la un turneu final

Israel a deschis scorul scorul în debutul meciului, grație reușitei lui Eran Zahavi din minutul doi. Doar că George Pușcaș a restabilit egalitatea opt minute mai târziu și a redat speranțele tricolorilor!

În repriza secundă, Ianis Hagi a întors soarta partidei (minutul 63). Valentin Mihăilă a ratat fantastic în minutul 74 și a fost eliminat 10 minute mai târziu.

Doar că toate astea nu au mai contat, iar la capătul celor 90 de minute România a pășit învingătoare din confruntarea cu Israel de pe „Pancho Arena” și a obținut calificarea la Campionatul European din 2024.