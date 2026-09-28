EXCLUSIV „Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia

„Noi îl respectăm mai mult pe Hagi!” Elvir Koljic, discurs fără menajamente înainte de România - Bosnia Nationala
Iulian Stoica
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Elvir Koljic a prefațat partida dintre România și Bosnia.

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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Elvir Koljic, pronostic înainte de România - Bosnia

Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic înainte de partida dintre România și Bosnia. Atacantul este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți străini care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani.

Întrebat despre partida din UEFA Nations League, Koljic a mărturisit că, spre surprinderea tuturor, ține cu ambele echipe, astfel că speră la un rezultat de egalitate. Deși Bosnia a fost la Campionatul Mondial, atacantul susține că duelul va fi unul echilibrat.

„Cred că o să fie un meci interesant, ca și data trecută. Ținând cont de meciurile anterioare, când s-a terminat 1-0. Asta pot să zic, că țin cu ambele echipe: cu Bosnia, țara mea în care am crescut, și cu România, prin care am trecut preț de 8 ani. Cred că România are mai multă presiune acum decât Bosnia, având în vedere toată presiunea creată în toată țara. Așa că eu ce-mi doresc și ce pot să zic este că un egal ar fi foarte bun pentru ambele naționale. Să vedem un meci bun, cu multe goluri, asta îmi doresc eu.

Da, Bosnia a avut câteva meciuri bune, are o echipă bună, iar Barbarez a creat o echipă tânără. Cu un lider precum Dzeko, pentru care se apropie ultimul meci... Asta va fi o mare problemă pentru noi, cred că nimeni nu este încă pregătit pentru ce va fi după. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Elvir Koljic.

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„Hagi este mai respectat în Bosnia”

În continuare, bosniacul a expus că, cel mai probabil, Gică Hagi este mult mai respectat în străinătate. Elvir Koljic s-a legat de valul de negativism apărut în spațiul public după ce România a pierdut în fața Suediei.

„Până acum, Bosnia este o echipă bună, cu mulți tineri. Dar și România are jucători buni și un antrenor foarte bun. Cred că are nevoie de puțin timp să regleze tot ce este acolo și cred că va reuși. Cu toții știm cine este domnul Hagi. Lumea din Bosnia oferă mai mult respect pentru domnul Hagi decât în România. Ce primesc eu și ce văd pe Instagram, pe TikTok și ce se vorbește pe acolo... Cred că ar trebui să existe puțină răbdare și să fie lăsat cineva care știe ce trebuie să facă. Vedem ce va fi.

(n.r. - Sergej Barbarez a declarat că domnul Hagi a fost idolul lui) Da, da, de asta zic că avem mai mult respect noi, cei din Bosnia, decât lumea din România. Cu siguranță el va depăși asta, pentru că a fost un jucător bun și un antrenor bun la Farul, având în vedere ce a făcut și ce jucători a scos de acolo. El știe ce trebuie să facă și nu degeaba a preluat funcția asta, nu se băga oriunde. Așa că o să fie un meci interesant și toată grupa va fi interesantă”, a mai spus Elvir Koljic pentru Sport.ro.

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Cauzele succesului din naționala Bosniei

Elvir Koljic cunoaște foarte bine mediul din zona echipei naționale a Bosniei, reprezentativă pentru care a strâns 4 selecții. Atacantul a mărturisit că, în ultimii ani, politicul nu mai are așa mare influență, iar Sergej Barbarez a reușit să creeze un grup bun, drept dovadă rezultatele de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

„(n.r. - Ce s-a schimbat la naționala Bosniei?) Înainte era mai multă politică. S-au dus mulți jucători care nici nu trebuiau să fie acolo, care au făcut doar transferuri și au plecat. Acum au intrat foștii lideri, oameni care au jucat fotbal și chiar știu cine trebuie să vină și cine merită să fie, cum este și normal. Cred că asta este lucrul principal.

Înainte aveam jucători mai buni, să zic așa, cu Pjanic, cu Visca și cu ceilalți. Acum a venit lumea potrivită pentru funcții și cred că acesta este singurul drum. Iar Barbarez este, normal, o legendă, care a făcut până acum totul așa cum trebuie. Dar totul necesită timp. Și el, când a venit, a avut la început rezultate slabe, iar în timp a reglat lucrurile și acum este bine”, a încheiat Elvir Koljic.

  • Universitatea Craiova și Rapid sunt echipele din România la care a jucat Elvir Koljic
  • 183 de meciuri, 48 de goluri și 17 pase decisive a adunat bosniacul la nivelul SuperLigii
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