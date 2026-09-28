Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Elvir Koljic, pronostic înainte de România - Bosnia

Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic înainte de partida dintre România și Bosnia. Atacantul este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți străini care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani.

Întrebat despre partida din UEFA Nations League, Koljic a mărturisit că, spre surprinderea tuturor, ține cu ambele echipe, astfel că speră la un rezultat de egalitate. Deși Bosnia a fost la Campionatul Mondial, atacantul susține că duelul va fi unul echilibrat.

„Cred că o să fie un meci interesant, ca și data trecută. Ținând cont de meciurile anterioare, când s-a terminat 1-0. Asta pot să zic, că țin cu ambele echipe: cu Bosnia, țara mea în care am crescut, și cu România, prin care am trecut preț de 8 ani. Cred că România are mai multă presiune acum decât Bosnia, având în vedere toată presiunea creată în toată țara. Așa că eu ce-mi doresc și ce pot să zic este că un egal ar fi foarte bun pentru ambele naționale. Să vedem un meci bun, cu multe goluri, asta îmi doresc eu.

Da, Bosnia a avut câteva meciuri bune, are o echipă bună, iar Barbarez a creat o echipă tânără. Cu un lider precum Dzeko, pentru care se apropie ultimul meci... Asta va fi o mare problemă pentru noi, cred că nimeni nu este încă pregătit pentru ce va fi după. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Elvir Koljic.