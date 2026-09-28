„Are nevoie de încredere!” Mihai Pintilii, scut în jurul celui mai scump transfer făcut de FCSB

După o perioadă încununată cu patru trofee la FCSB, Mihai Pintilii și Elias Charalambous au surprins pe toată lumea în martie, când au decis să demisioneze de pe banca tehnică.

Mihai Pintilii, scut în jurul celui mai scump transfer făcut de FCSB

Tehnicianul a semnat în această vară cu Levadiakos, însă s-a despărțit prematur de formația elenă. Între timp s-a aflat care a fost motivul pentru care Mihai Pintilii și-a prezentat demisia.

Revenit în țară, fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre transferul lui Aymen Boutoutaou, jucător despre care Gigi Becali a anunțat că vrea să se despartă. Mihai Pintilii e de părere că algerianul are calități reale, însă are nevoie de mai multă încredere din partea omului de afaceri.

"Toţi jucătorii care au fost aduşi, au fost aduşi pe nişte calităţi, şi noi l-am urmărit înainte pe Boutoutaou, e jucător foarte bun, dar acelaşi lucru îţi repet: are nevoie de adaptare.

Are nevoie de încredere, încrederea vine din jocuri, lăsându-l să joace. Că nu ai răbdare, aici e altceva, trebuie să lucreze el cu el, dar încet, încet va deveni jucătorul pe care noi l-am văzut pe video, MM l-a văzut, ştie cine e. Eu cred că are calitate să facă diferenţa în campionatul României.

Ai venit în România, ştii cine e Gigi Becali, auzi de la cineva, citeşti şi tu, MM a spus că a vorbit cu jucătorii străini. Gigi dă în toată lumea, în antrenori, în jucători, tu trebuie să îi răspunzi prin jocul tău", a declarat Mihai Pintilii, potrivit Orange Sport.