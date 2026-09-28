„Are nevoie de încredere!” Mihai Pintilii, scut în jurul celui mai scump transfer făcut de FCSB

„Are nevoie de încredere!” Mihai Pintilii, scut în jurul celui mai scump transfer făcut de FCSB Superliga
SPORT.RO
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Mihai Pintilii i-a luat apărarea unui jucător de la FCSB.

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Gigi Becalimihai pintiliiaymen boutoutaou
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După o perioadă încununată cu patru trofee la FCSB, Mihai Pintilii și Elias Charalambous au surprins pe toată lumea în martie, când au decis să demisioneze de pe banca tehnică.

Mihai Pintilii, scut în jurul celui mai scump transfer făcut de FCSB

Tehnicianul a semnat în această vară cu Levadiakos, însă s-a despărțit prematur de formația elenă. Între timp s-a aflat care a fost motivul pentru care Mihai Pintilii și-a prezentat demisia.

Revenit în țară, fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre transferul lui Aymen Boutoutaou, jucător despre care Gigi Becali a anunțat că vrea să se despartă. Mihai Pintilii e de părere că algerianul are calități reale, însă are nevoie de mai multă încredere din partea omului de afaceri.

"Toţi jucătorii care au fost aduşi, au fost aduşi pe nişte calităţi, şi noi l-am urmărit înainte pe Boutoutaou, e jucător foarte bun, dar acelaşi lucru îţi repet: are nevoie de adaptare.

Are nevoie de încredere, încrederea vine din jocuri, lăsându-l să joace. Că nu ai răbdare, aici e altceva, trebuie să lucreze el cu el, dar încet, încet va deveni jucătorul pe care noi l-am văzut pe video, MM l-a văzut, ştie cine e. Eu cred că are calitate să facă diferenţa în campionatul României.

Ai venit în România, ştii cine e Gigi Becali, auzi de la cineva, citeşti şi tu, MM a spus că a vorbit cu jucătorii străini. Gigi dă în toată lumea, în antrenori, în jucători, tu trebuie să îi răspunzi prin jocul tău", a declarat Mihai Pintilii, potrivit Orange Sport.

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Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Aymen boutoutaou video
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FCSB, schimb spectaculos cu Universitatea Craiova: Boutoutaou pentru Nsimba

Aymen Boutoutaou nu l-a convins pe patronul de la FCSB, iar Becali este dispus să îl cedeze pe fotbalistul ajuns în această vară la FCSB campioanei de anul trecut. Totuși, finanțatorul de la FCSB așteaptă un jucător în schimb.

Gigi Becali îl așteaptă la echipă Steven Nsimba, atacantul oltenilor, despre care s-a vehiculat că nu ar mai fi mulțumit la formația din Bănie. Mihai Rotaru ar fi încântat de schimbul propus, iar cei doi jucători ar urma să facă rocada, însă contractul ar urma să fie semnat abia din iarnă.

Pe lângă Aymen Boutoutaou, Universitatea Craiova ar urma să încaseze și un milion de euro în schimbul lui Nsimba.

El vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la el. În iarnă, da. Dar noi o facem de acum. Da. Unu contra unu, cu bani, vedem. Jucătorul de la el vine la mine și se antrenează cu acordul lui, jucătorul de la mine se antrenează la el cu acordul meu. Nu mai joacă. Dacă așa convenim. Păi, ce, îl obligă cineva pe jucător?

Cu acordul lui. Îl întreb dacă vrea, care e treaba? Octombrie, noiembrie, decembrie. (n.r. – Nu puteți să ne spuneți?) Nu pot să vă zic. Din punctul meu de vedere, eu vi l-aș zice, dar nu știu dacă vrea el. Sunați-l pe Rotaru. Eu nu am secrete, dar nu știu dacă îi convine lui. E un jucător care nu-mi convine…Eu vreau să-l dau pe unul, el vrea să-l dea pe unul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

  • 800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou
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