Rapid a organizat un amical de gală cu ocazia pauzei internaționale. Formația din Giulești așteaptă vizita lui Genoa, formația din Serie A patronată chiar de către Dan Șucu.

Dan Șucu, mesaj superb înainte de Rapid - Genoa

Dan Șucu este printre singurii oameni de afaceri de pe continent care se poate lăuda cu două echipe în portofoliu: Rapid și Genoa. Dacă în SuperLiga o duce foarte bine, patronul MobExpert are emoții în Serie A, acolo unde clubul său se află pe penultimul loc.

Genoa se află pe penultimul loc în Serie A, cu doar un singur punct acumulat în primele patru etape desfășurate în campionatul Italiei. Situația stă ceva mai bine în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, acolo unde a trecut de Sudtirol la limită și s-a calificat astfel în optimi, unde va da de Inter.

Totuși, „grifonii” speră să își recapete forma după pauza competițională, astfel că partida cu Rapid va fi abordată, fără doar și poate, la victorie. Duelul amical va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00 pe stadionul din Giulești.

Cu patru zile înainte de fluierul de start, Dan Șucu a transmis un mesaj superb. Mai exact, omul de afaceri speră ca fanii din Giulești să facă o atmosferă superbă, iar meciul „prieteniei” să fie un adevărat motiv de sărbătoare.

„Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu doar un meci amical. Și-au dorit echipe cu care să se înfrunte, care să lupte, care să pună probleme. Eu mi-am dorit totdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să își susțină echipa.

Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci!”, a declarat Dan Șucu înainte de Rapid - Genoa.